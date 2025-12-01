Трамп освободил организатора финансовой пирамиды на $1,6 млрд через несколько дней после заключения

Президент США Дональд Трамп вызвал волну возмущения, помиловав Дэвида Джентиле, бывшего генерального директора инвестиционной компании GPB Capital. Скандальность ситуации заключается в том, что Джентиле, осужденный за организацию масштабной мошеннической схемы на 1,6 миллиарда долларов , провел в тюрьме менее двух недель. Об этом сообщает Newsweek 1 декабря.

Тюрьма на 7 дней

Дэвид Джентиле начал отбывать свой семилетний срок в федеральной тюрьме 14 ноября 2025 года. Однако уже в среду, 26 ноября, он вышел на свободу благодаря президентскому решению о смягчении приговора.

В августе 2024 года суд признал его виновным в обмане более 10 000 инвесторов. Министерство юстиции США охарактеризовало деятельность его компании как классическую «схему Понци» (финансовую пирамиду).

Жертвы — учителя и ветераны, деньги — на Ferrari

Прокуроры доказали, что GPB Capital привлекала средства под обещания высоких доходов, но фактически выплачивала дивиденды старым инвесторам за счет денег новых вкладчиков. Среди обманутых оказались тысячи обычных американцев: учителя, медсестры, многие из которых потеряли пенсионные сбережения.

В то же время руководство компании тратило деньги на роскошную жизнь:

Частные самолеты.

Аренда элитных автомобилей.

Покупка Ferrari за $355 000 для личного пользования Джентиле.

Празднование 50-летия Джентиле, которое обошлось инвесторам почти в $30 000.

Аргументы Белого дома и реакция

Представитель администрации Трампа заявил, что прокуроры ошибочно назвали бизнес «пирамидой». Аргумент защиты строится на том, что в 2015 году компания якобы предупреждала инвесторов в документах, что их капитал может быть использован для выплаты дивидендов другим.

Решение президента вызвало шквал критики. Оппоненты указывают на двойные стандарты правосудия.

«Трамп депортирует афганца, который живет в США, если его обвинят в краже 1000 долларов. Но он освобождает белого мужчину, осужденного за кражу 1,6 миллиарда долларов у американских граждан, чтобы тот мог совершать новые преступления», — написал конгрессмен-демократ Шон Кастен.