Сколько украинцы тратили на Черную пятницу в monobank

Пользователи monobank в этом году сделали рекордное количество покупок по частям на Черную пятницу — более 89 тысяч, это больше чем в любой год до того. Средний чек составляет 13500 гривен. Об этом рассказал соучредитель Олег Гороховский .

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Кто продал больше всего товаров

Больше товаров в этом году продала сеть электроники COMFY, а на втором месте оказался фирменный магазин monobank — monoмаркет. В то же время рекорд по самому высокому чеку установил ювелирный магазин SOVA.

Больше всего в оплату по частям брали смартфоны, наушники, одежду и обувь, пылесосы и телевизоры. Если брать отдельно monomarket, то самым популярным товаром оказались беспроводные наушники Apple AirPods 4 White, консоль PlayStation 5, iPhone 17 Pro на 256 ГБ, а также AirPods 3 и контроллер DualSense.

В целом на monomarket оформили 15 710 платежей частями с самой длинной покупкой на 25 месяцев, а самой дорогой — 244 999 гривен.