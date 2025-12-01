Пользователи monobank в этом году сделали рекордное количество покупок по частям на Черную пятницу — более 89 тысяч, это больше чем в любой год до того. Средний чек составляет 13500 гривен. Об этом рассказал соучредитель Олег Гороховский.
Сколько украинцы тратили на Черную пятницу в monobank
Кто продал больше всего товаров
Больше товаров в этом году продала сеть электроники COMFY, а на втором месте оказался фирменный магазин monobank — monoмаркет. В то же время рекорд по самому высокому чеку установил ювелирный магазин SOVA.
Больше всего в оплату по частям брали смартфоны, наушники, одежду и обувь, пылесосы и телевизоры. Если брать отдельно monomarket, то самым популярным товаром оказались беспроводные наушники Apple AirPods 4 White, консоль PlayStation 5, iPhone 17 Pro на 256 ГБ, а также AirPods 3 и контроллер DualSense.
В целом на monomarket оформили 15 710 платежей частями с самой длинной покупкой на 25 месяцев, а самой дорогой — 244 999 гривен.
