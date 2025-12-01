Россия готовится к первой продаже облигаций в юанях

Министерство финансов России объявило о старте первой в истории продажи суверенных облигаций, номинированных в китайских юанях. Этот шаг позволит Москве привлечь критически необходимую наличность, а Пекину — расширить использование своей валюты на международной арене. Сбор заявок на покупку ценных бумаг начнется 2 декабря. Об этом сообщает Bloomberg.

Детали размещения

Россия, которая из-за санкций потеряла доступ к рынкам капитала в долларах и евро, предложит инвесторам два транша облигаций, которые будут торговаться на внутреннем рынке:

Краткосрочные (3,2 года): ожидаемая доходность (купон) 6,25−6,5%.

Долгосрочные (7,5 лет): доходность ограничена на уровне 7,5%.

Это решение является логическим следствием торгового дисбаланса. Российские экспортеры накопили огромные объемы юаней из-за профицита торговли с Китаем, но имеют ограниченные возможности для их инвестирования внутри страны. Облигации станут инструментом для «парковки» этой ликвидности.

Политический подтекст: удар по доллару?

Эксперты рассматривают это событие не просто как заем денег, а как стратегический маневр в глобальной финансовой войне.

«В долгосрочной перспективе выпуск Россией суверенных облигаций в юанях стимулирует структурный сдвиг в тренде дедолларизации», — отметила Хелена Фанг, аналитик China Chengxin International Credit Rating Co.

Для Китая это победа в борьбе за статус юаня как глобальной резервной валюты. В этом году иностранные правительства (Венгрия, Индонезия, ОАЭ) уже привлекли рекордные 13 миллиардов юаней через подобные инструменты.

Вызовы и перспективы

Идея выпуска долга в юанях обсуждалась в РФ еще с 2015 года, после первых санкций за аннексию Крыма. Однако реализовать ее удалось только через 10 лет, когда полномасштабная война в Украине и изоляция от Запада не оставили Москве другого выбора.

Для российского бизнеса появление государственных облигаций в юанях создаст необходимый ориентир (бенчмарк) для оценки стоимости собственных корпоративных заимствований в китайской валюте.

Экономисты прогнозируют, что пример России могут последовать и другие страны Глобального Юга. Уже известно о планах Казахстана, Кении, Словении и Пакистана привлекать средства в юанях.

Почему это важно

Для мировой экономики это сигнал о формировании альтернативного финансового блока, где доллар США теряет свою монополию. Хотя юань пока занимает лишь 8,5% в торговых расчетах (против гегемонии доллара), динамика его роста впечатляет.

Для Украины это означает, что санкционное давление на Россию заставляет ее искать новые каналы финансирования войны. Переход на юань позволяет Кремлю частично обходить западные финансовые ограничения, но в то же время делает российскую экономику критически зависимой от политической воли Китая.