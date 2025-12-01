«Коньяк» переименовывают в «бренди»: почему украинские производители меняют название напитка

С 1 января 2026 года на полках украинских магазинов исчезнет продукция отечественного производства под маркировкой «коньяк». Согласно международным обязательствам перед Европейским Союзом, украинские виноделы должны переквалифицировать свои крепкие напитки на «бренди». Об этом сообщает Forbes.ua.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Монополия на название: требование Евросоюза

Изменение названий не является внезапной прихотью — это прямое требование Соглашения об ассоциации с ЕС. Украина взяла на себя обязательство отказаться от использования защищенного географического указания «коньяк» (Cognac).

Причина юридическая: право использовать это название имеют исключительно производители из одноименного региона во Франции. Торговая марка зарезервирована за Национальным межпрофессиональным бюро Коньяка.

Для украинского бизнеса был выделен переходный период продолжительностью 10 лет, который завершается 1 января 2026 года. Еще в 2016 году после проведенных опросов было решено, что альтернативным названием для украинской продукции станет «бренди».

Реакция рынка: от готовности к сопротивлению

Крупнейшие игроки рынка, среди которых «Винокурня Аккермана» (бренд Aznauri), «Одесский коньячный завод» (бренд Shustoff), «Шабо» и «Николаевский коньячный завод» (Koblevo), по-разному реагируют на приближение дедлайна.

Часть бизнеса жалуется на несвоевременность изменений. Илона Надводская, директор «Винокурни Аккермана» (производит коньяк Aznauri), отмечает, что за 10 лет компания не успела полноценно адаптироваться.

«Не было времени заниматься этим вопросом. Были другие задачи: как выжить бизнесу после потерь, найти людей, закупить генераторы», — объясняет Надводская.

Последние партии и планы на будущее

Другие производители воспринимают ребрендинг спокойнее. В компании «Шато Чизай» заявили о полной готовности к переходу. Директор Дмитрий Шелудько прогнозирует продажу 150 000 бутылок коньяка и бренди в 2025 году с последующим ежегодным ростом на 50 000 бутылок уже под новым названием в 2026—2027 годах.

Холдинг Bayadera Group (бренды Koblevo, Metaxa, Saint Remy) называет процесс перехода «длинным и сложным», но неизбежным.

«Мы на финишной прямой с производством последнего коньяка Украины под брендом Koblevo — лимитированной партии в 20 000 бутылок десятилетнего напитка», — рассказал СЕО компании Анатолий Корчинский.

Он подтвердил, что вся продукция, выпущенная с января 2026 года, уже будет иметь название «бренди».