українська
1 декабря 2025, 15:59

В Украине появится первая платная дорога. Где ее построят

Власти планируют построить в Украине первый платный автобан. Его хотят открыть от Ковеля до пункта пропуска Ягодин-Дорогуск на границе с Польшей. Об этом рассказал заместитель министра развития общин и территорий Сергей Деркач в интервью сайту ЦТС.

Власти планируют построить в Украине первый платный автобан.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Что известно о платной дороге

«Это первый кейс, в котором мы рассматривали дорогу возможную для частного публичного партнерства. Речь шла о ее ремонте и развитии в четыре полосы. С другой стороны, Польша строит автобан и его хорошо было бы продлить до Ковеля — там есть и железнодорожный узел, и дальше дорожный узел. Это будет хороший кейс, который мы попытаемся отработать», — заявил Деркач.

Он рассказал, что есть разные варианты дорог, которые могут построить по пути к пункту пропуска «Ягодин-Дорогуск», и которые будут содержать частные компании на условиях концессии.

Читайте также: Платные дороги. В Укравтодоре определились с ценой проезда

Деркач отмечает, что это один из лучших способов привлечения средств. К тому же речь идет не о ремонте, а о полной реконструкции и строительстве новых трасс. Заместитель пояснил, что выбор строительства платных дорог именно в пункты пропуска на границе, объясняется тем, что эти направления являются наиболее загруженными.

«Для того чтобы выстроить финансовую модель, нужно знать количество транспортных средств, чтобы эта дорога была интересна, чтобы кто-то платил за ее использование», — отметил замминистра.

Напомним

Ранее в Мининфраструктуры заявили о планах сделать платными дороги в Украине для иностранцев.

Также был принят закон, вводящий систему взвешивания автомобилей во время движения. Первая система автоматического взвешивания заработала в Украине 20 сентября. Ее установили на въезде в Киев со стороны Одессы.

В 2018 году тогдашний министр инфраструктуры оценил стоимость проезда по платным дорогам в Украине может составлять ориентировочно от 20 до 70 евроцентов или 6,63−23,19 гривны за километр.

Источник: Минфин
Новости по теме
