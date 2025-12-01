Multi от Минфин
1 декабря 2025, 14:52

Советник Трампа Дэвид Сакс лоббирует интересы друзей и свои инвестиции — NYT

В июле 2025 года Дэвид Сакс, один из главных технологических чиновников администрации Дональда Трампа, организовал масштабный форум в Вашингтоне. На сцене, рядом с президентом, который подписывал указы в поддержку искусственного интеллекта, стояли друзья и бизнес-партнеры Сакса. Это был триумф не только для индустрии, но и для самого чиновника, чьи интересы тесно переплелись с государственной политикой. Об этом пишет The New York Times.

В июле 2025 года Дэвид Сакс, один из главных технологических чиновников администрации Дональда Трампа, организовал масштабный форум в Вашингтоне.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

«Специальный работник» с 700 инвестициями

53-летний Дэвид Сакс занимает уникальную позицию. Официально он является «специальным правительственным работником» — неоплачиваемым советником, отвечающим за политику в отношении ИИ и криптовалют. Этот статус позволяет ему влиять на решения Белого дома, продолжая работать венчурным инвестором в Кремниевой долине.

Расследование The New York Times выявило масштаб конфликта интересов:

  • Сакс имеет 708 инвестиций в технологические компании.
  • 449 из них прямо или косвенно связаны с искусственным интеллектом.

Хотя официально он лишился части активов, сотни компаний в его портфеле замаскированы под «производителей софта», хотя фактически занимаются ИИ (например, Palantir).

Лоббизм для Nvidia и друзей

Сакс стал ключевым проводником интересов Кремниевой долины в Вашингтоне. В частности, он наладил тесные отношения с Дженсеном Хуангом, CEO компании Nvidia.

Совместно они убедили Трампа снять ограничения на экспорт американских чипов, аргументируя это тем, что запреты только стимулируют Китай создавать собственные технологии. Результатом лоббирования стали конкретные решения:

  • Соглашение о продаже 500 000 чипов (преимущественно Nvidia) в ОАЭ, несмотря на предостережения служб безопасности относительно возможной утечки технологий в Китай.
  • Снятие запрета на прямую продажу чипов в Китай после личной встречи Сакса, Хуанга и Трампа в Овальном кабинете.

Аналитики оценивают, что эти решения могут принести Nvidia до $200 миллиардов дополнительного дохода.

Криптозакон и личная выгода

Сакс также активно продвигал GENIUS Act — закон, регулирующий стейблкоины. После его принятия компания BitGo, в которой фонд Сакса Craft Ventures владеет 7,8%, заявила о готовности к IPO. Стоимость этой доли оценивается в более чем $130 миллионов.

Кроме того, его государственная должность помогла популяризировать подкаст «All-In», который он ведет с друзьями-инвесторами. Выручка от продажи билетов на их конференцию выросла с 15 до 21 миллиона долларов за год.

Кто такой Дэвид Сакс и «Мафия PayPal»

Дэвид Сакс — классический представитель так называемой «Мафии PayPal». Это группа бывших сотрудников платежной системы, которые после ее продажи стали самыми влиятельными инвесторами Долины. В эту группу входят Илон Маск (Tesla, SpaceX), Питер Тиль (Palantir), Рид Хоффман (LinkedIn). Сакс известен как основатель корпоративного мессенджера Yammer (проданного Microsoft за $1,2 млрд) и венчурного фонда Craft Ventures. Его назначение в администрацию Трампа — это фактически приход «мафии PayPal» к власти, где они пытаются переписать правила игры под свои бизнес-интересы, продвигая дерегуляцию и технологическую экспансию США.

Почему это важно

Деятельность Дэвида Сакса демонстрирует новую реальность американской политики, где граница между государственным управлением и крупным бизнесом стирается. С одной стороны, его действия способствуют доминированию американских технологий в мире (что выгодно экономике США). С другой — эти решения принимаются человеком, который имеет прямой финансовый интерес в их успехе, что создает беспрецедентный конфликт интересов.

Для инвесторов это сигнал: компании из портфеля Сакса и его друзей (Nvidia, Palantir, Anduril, BitGo) обладают мощным административным ресурсом и «зеленым светом» от Белого дома, что делает их привлекательными для вложений, несмотря на этические вопросы.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
