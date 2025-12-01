Октябрьским бестселлером рынка новых легковушек в Европе стал недорогой компактный хэтчбек Dacia Sandero. Об этом сообщает «Укравтопром» со ссылкой на Dataforce.
Авторынок ЕС: самые популярные новые авто и тренды продаж
Топ-10 моделей месяца
- Dacia Sandero — 20480 ед;
- VW T-Roc — 18241 ед.;
- Renault Clio — 16896 ед.;
- VW Golf — 16261 ед;
- Toyota Yaris Cross — 16 181 ед.;
- VW Tiguan — 15632 ед.;
- Peugeot 208 — 15256 ед.;
- Peugeot 2008 — 15012 ед.;
- Skoda Octavia — 14697 ед;
- Toyota Yaris — 14360 ед.
