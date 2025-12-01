Мировые рынки падают: инвесторы бегут от риска после заявлений Банка Японии

Новая рабочая неделя на мировых финансовых площадках началась с синхронного снижения ключевых показателей. Фьючерсы на американские акции и международные фондовые индексы пошли вниз, тогда как доходность облигаций выросла. Инвесторы массово выводят средства из рисковых активов, реагируя на тревожные сигналы из Азии. Об этом сообщает The Wall Street Journal 1 декабря.

Фактор Японии: конец дешевых денег?

Главным катализатором изменения настроений стали комментарии главы Банка Японии Кадзуо Уэди. Он заявил, что регулятор намерен «тщательно обсудить» возможность повышения процентной ставки на заседании в середине декабря. Эта риторика усилила опасения инвесторов, которые и без того беспокоились из-за потенциального влияния фискальных стимулов в стране.

Реакция рынков была мгновенной:

Азия: Японский индекс Nikkei 225 обвалился на 1,9%. Больше всего пострадали акции производителей микрочипов и сектор недвижимости. Доходность 10-летних японских гособлигаций подскочила до 1,875% — самого высокого уровня с июня 2008 года.

США: Фьючерсы на индексы Nasdaq, S&P 500 и Dow Jones потеряли от 0,4% до 0,6%.

Европа: Общеевропейский индекс Stoxx 600 снизился на 0,3%.

Криптовалюты и доллар сдают позиции

Отказ от риска ударил и по цифровым активам. Биткойн не смог удержаться на уровне восстановления выше $90 000 и упал до недельного минимума. По данным LSEG, цена криптовалюты снизилась на 5,1% до $86 544.

Американский доллар также несколько ослаб: индекс DXY упал на 0,1% до 99,371.

Сырье: золото сияет, нефть реагирует на войну

На товарных рынках наблюдается другая динамика — рост цен.

Золото продолжает дорожать на фоне ослабления доллара и ожиданий снижения ставок ФРС США. Фьючерсы на золото в Нью-Йорке прибавили 0,5%, достигнув $4 276,80 за тройскую унцию, а спотовая цена выросла на 1,2%.

Нефть также пошла вверх. Цена Brent выросла на 2% до $63,66 за баррель, а WTI — на 2,2% до $59,85. На это повлияло решение стран ОПЕК+ оставить объемы добычи без изменений, а также геополитическая напряженность. В частности, сообщается о приостановке работы черноморского терминала Каспийского трубопроводного консорциума (экспортирует нефть из Казахстана) из-за повреждений в результате атаки украинского дрона.

Теперь внимание инвесторов переключается на экономическую статистику США: данные о производственной активности (ISM) и отчет о занятости (ADP), которые выйдут на этой неделе, могут повлиять на дальнейшие решения Федеральной резервной системы.