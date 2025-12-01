В Японии появилась «стиральная машина» для людей: стоимость, функции и кто может ее приобрести

Японская компания Science Inc официально запустила в продажу так называемую «стиральную машину» для людей — Mirai Human Washing Machine. Об этом пишет издание Interesting Engineering.

Что известно о новинке

Впервые этот прибор был представлен на всемирной выставке в Осаке в начале этого года, но японские потребители уже могут приобрести его.

Машина действует как высокотехнологичная автоматическая спа-капсула, которая может вымыть клиента с головы до ног за считанные минуты, а пользователь может удобно откинуться на сиденье, пока машина работает над его чистотой.

После начала сеанса капсула закрывается, а машина «стирает» человека с помощью микропузырей. Затем она смывает эти пузырьки и может высушить клиента, а процедура сопровождается расслабляющей музыкой. Процесс мойки длится около 15 минут.

Размеры капсулы составляют 2,5 метра в длину, 1 метр в ширину и 2,6 метра в высоту, что делает ее достаточно большой, чтобы большинство людей могли комфортно лежать внутри. Очистка осуществляется с помощью пузырей, настолько малых, что они могут проникать в поры, удаляя жир, грязь и отмершие клетки кожи.

При этом датчики в капсуле отслеживают жизненно важные показатели человека, чтобы предотвратить обмороки, панику или проблемы со здоровьем.

Какая стоимость «стиральной машины»

Сейчас машина выходит на рынок за 60 миллионов иен или $385 тыс, что делает ее аксессуаром для богачей. Продукт пока ориентирован на рынок роскошных коммерческих спа-центров, а не доступный как простой товар для дома.

Science Inc пока планирует выпустить ограниченную партию из 40−50 единиц, каждая из которых будет собрана вручную. Одна японская гостиница уже обязалась купить первую изготовленную единицу, а еще 5−8 единиц зарезервированы другими потенциальными клиентами.