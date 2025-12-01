Multi от Минфин
1 декабря 2025, 11:14 Читати українською

В Швейцарии провалили голосование за налог в 50% на наследство богачей

Швейцарские граждане на общенациональном референдуме решительно отвергли инициативу о введении драконовского налога на наследство для сверхбогатых резидентов. Предложение, которое имело целью изъять половину состояния миллионеров при передаче по наследству, не нашло поддержки ни в одном кантоне страны. Об этом сообщает Bloomberg.

Швейцарские граждане на общенациональном референдуме решительно отвергли инициативу о введении драконовского налога на наследство для сверхбогатых резидентов.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Результаты голосования: разгромное поражение левых

Согласно официальным данным, 78,3% избирателей проголосовали против этой инициативы. Явка составила 43%.

Предложение, выдвинутое группой «Молодые социалисты», предусматривало введение 50% налога на любое наследство или дарение активов, стоимость которых превышает 50 миллионов франков (около 62 млн долларов). Полученные средства планировалось направить на борьбу с изменением климата.

По подсчетам, налог коснулся бы лишь около 2 500 человек — это самые богатые 0,03% населения Швейцарии.

Страх потерять «золотых гусей»

Главной причиной провала инициативы стала жесткая позиция правительства и бизнеса. Министр финансов Карин Келлер-Зуттер назвала идею «рискованным фискальным экспериментом».

«Такой налог вывел бы нашу налоговую систему из равновесия и повредил бы привлекательности Швейцарии», — заявила она.

Власти и предприниматели предупреждали: если закон примут, богачи просто покинут страну. Например, Петер Шпулер, главный акционер машиностроительного гиганта Stadler Rail, публично заявил, что эмигрирует в случае положительного голосования, поскольку уплата такого налога заставила бы наследников продать компанию.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

+
+30
Ramo
Ramo
1 декабря 2025, 11:39
#
Відняти все і поділити.Шарикові невмирущі, навіть в Швейцарії.Вони не пропонують щось створювати,заробляти чи будувати, вони пропонують примітивні популістичні рішення , на кшталт, підняти податки на 50%!, бо «багаті».
+
0
Skeptik777
Skeptik777
1 декабря 2025, 14:29
#
На боротьбу зі зміною клімату? Тобто, Греті?
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает 1 незарегистрированный посетитель.
