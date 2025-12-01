Павел Дуров объявил о запуске децентрализованной сети для ИИ-вычислений

Павел Дуров сообщил о запуске Cocoon — децентрализованной сети для безопасных ИИ-вычислений, ориентированной на полную конфиденциальность пользовательских запросов.

Что это означает

По словам Дурова, часть автоматических переводов сообщений в Telegram уже обрабатывается с использованием Cocoon, что фактически делает сеть частью продакшен-инфраструктуры мессенджера.

Как это работает

Вместо централизованных дата-центров Cocoon распределяет нагрузки между независимыми участниками, предоставляющими свои GPU. Узлы получают оплату в TON в режиме реального времени, а разработчики — доступ к вычислениям по ценам ниже, чем у классических облаков вроде AWS или Azure.

Архитектура устроена так, что содержимое запросов остается скрытым от всех участников цепочки. Дуров подчеркивает: Cocoon создавался именно как решение проблемы приватности при взаимодействии с ИИ — ключевой боли для корпоративных и правовых сценариев.

Экономика сети и влияние на экосистему TON

Для GPU-владельцев сеть становится аналогом ИИ-майнинга: вместо расчёта хешей видеокарты выполняют полезные вычисления — генерацию ответов, перевод текста, инференс моделей. Вознаграждение формируется динамически в зависимости от загрузки сети.

Если модель спроса подтвердится, Cocoon может превратиться в первый массовый источник реального Utility Demand для TON: токен перестает быть просто средством трансфера и становится расчётной единицей за ИИ-мощности.