Правительство определило порядок компенсации имущества предприятий, поврежденного из-за войны: раскрыты детали

Правительство наконец-то приняло постановление о предоставлении частичной компенсации стоимости имущества субъектов хозяйствования, уничтоженного или поврежденного в результате вооруженной агрессии россии, а также частичной компенсации страховых премий по договорам страхования от военных рисков. Об этом написал Глава Налогового комитета Даниил Гетманцев .

«Вопрос, на решении которого я настаивал не первый год. Якобы его можно считать закрытым, если бы не несколько «но», — написал Гетманцев.

Препятствия для эффективной работы

Во-первых, на программу, которая должна стартовать с 1 января, в проекте бюджета заложено всего 1 млрд грн (как, кстати, и на гуманитарное разминирование). Капля в море, если по состоянию на 1 января 2025 года, по оценке RDNA4, прямой ущерб достиг $172 млрд. Как показывает опыт того же гуманитарного разминирования, нет достаточного финансирования — нет и результата.

Во-вторых, компенсация будет предоставляться только за имущество, поврежденное или уничтоженное после 1 числа месяца, следующего за датой вступления в силу упомянутого постановления Правительства. Те, кто потерял имущество раньше — вне действия этой программы.

В-третьих, предельная сумма компенсации — 10 млн грн (при этом не больше размера прямого (реального) ущерба). Не очень много, многим может не покрыть ущерб.

В-четвертых, сбор заявок на компенсацию прекращается, когда их объем превысит предусмотренный в бюджете 1 млрд грн. То есть, если в первый день Нового года поступит всего 100 заявок на компенсацию по 10 млн грн (или 200 заявок на 5 млн грн), то на этом программа будет поставлена на паузу.

В-пятых, если у предпринимателя было несчастье получить микро грант от государства на развитие собственного бизнеса, «ветеранский грант», получал помощь на релокацию, воспользовался грантом на создание или развитие предприятий перерабатывающей промышленности и его имущество уничтожено, из суммы компенсации рассчитают сумму полученных ранее от государства средств.

В-шестых, вообще не должны подаваться на получение компенсации те, кто на момент подачи заявки имел на 1 число месяца налоговую задолженность. Почему-то никто в Правительстве, живущем очень оторванно от реалий жизни во время войны, не задумался над очень простым вопросом — на прифронтовых территориях есть еще и категория тех, у кого раньше, несмотря на сложные условия работы, налогового долга не было, но оно возникло в результате разрушения производства, и просто не стало того дохода, из-за того дохода, по которому не стало того дохода, из-за того дохода? Где им взять средства, если продать уже нечего, а банки кредит на погашение долга не дадут?

«Вишенка на торте»

И наконец «вишенка на торте» — «участие в программе по компенсации за повреждение/уничтожение имущества осуществляется на платной основе.

За участие в программе по компенсации за повреждение/уничтожение имущества предприятием уплачивается взнос в размере 0,5% общей суммы вероятного ущерба за повреждение/уничтожение всего имущества, заявленного к участию в программе по компенсации за повреждение/уничтожение имущества".

«Вроде бы и немного, но я бы указанную сумму не привязывал к стоимости имущества и заменил на фиксированный платеж. Ну и традиционно — бешеная куча всяческой бюрократии в процессе участия в программе, которая у многих просто должна отбить желание влезать в эту всю историю», — подытожил Гетманцев.