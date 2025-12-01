«Новая почта» будет проверять отделения с помощью ИИ

«Новая почта» ввела инструмент на основе искусственного интеллекта, который ежедневно делает фото каждого отделения логистического оператора и отчитывается о соблюдении стандартов. Об этом рассказал R&D директор Nova Евгений Хоменко на AI Summit, пишет Dev.ua.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Что это дало

Это помогло компании сэкономить средства на физических проверках со стороны топ-менеджмента и улучшить качество сервиса.

До внедрения инструмента компания использовала стандартные проверки: на партнерские отделения отправлялся территориальный менеджер Nova, предварительно предупредив свой приезд, рассказал Хоменко.

«Он приезжает, а там все как в книге. А потом мы видим, что клиенты говорят несколько иначе», — объяснил он.

По словам Хоменко, Nova внедрила технологию, позволяющую автоматически отслеживать соответствие стандартам. Вся сеть отделений оборудована камерами и должна соответствовать определенным стандартам, прописанным как чек-листе.

Ежедневно ИИ делает фото каждого отделения и сразу анализирует на соблюдение стандартов, говорит Хоменко.

Где находится наш работник? В форме ли он? Находятся ли на своих местах какие-нибудь маркетинговые коммуникации? Не переполнен ли у нас мусорный бак?", — объясняет Хоменко.

Благодаря автоматизации процессов компания смогла значительно снизить время и ресурсы, затраченные на контроль качества в разных отделениях. А также улучшить качество сервиса, говорит R&D директор Nova.

«Обучаем наши модели искусственного интеллекта давать советы, улучшающие взаимодействие с бизнес-партнерами. С некоторыми партнерами сотрудничество прекратили, потому что технологии, в частности AI, могут заменить их услуги», — поделился Хоменко.