Украина синхронизировала санкции с США против «Роснефти» и группы «Лукойл»

Президент Владимир Зеленский объявил о введении в действие двух пакетов санкций, которые синхронизируют украинские ограничения с теми, что уже были введены Соединенными Штатами Америки. Главными мишенями стали ключевые игроки российского энергетического сектора — «Роснефть» и «Лукойл». Об этом сообщает президент Украины Владимир Зеленский 30 ноября.

Синхронизация с США: удар по кошельку войны

Новые ограничения касаются материнской компании «Роснефть», ее дочерних предприятий, а также структур, входящих в группу «Лукойл». Цель этого шага — закрыть юридические лазейки и усилить финансовую изоляцию российских энергетических гигантов, которые являются главными донорами военного бюджета РФ.

«Сейчас санкции против этих компаний уже ощутимо лишают денег российскую военную машину, и это нужно продолжать», — подчеркнул глава государства.

Персональные санкции: операторы дронов

Второй блок ограничений направлен против физических лиц, причастных к воздушному террору. В санкционные списки попали российские военные и специалисты, которые организуют системные атаки беспилотников на украинские города.

Власти планируют сделать эти санкции международными, работая с партнерами над тем, чтобы аналогичные ограничения были введены в Европе и США. Это должно создать для российских исполнителей преступных приказов ощутимые личные последствия.