«Зоотрополис 2» идет на рекорд в $525 млн: Disney пробивает китайский рынок и обгоняет «Мстителей»

Анимационный блокбастер компании Disney «Зоотрополис 2» (Zootopia 2) демонстрирует феноменальные финансовые показатели, значительно превышая ожидания аналитиков. Лента уверенно движется к глобальному дебюту на уровне более 525 миллионов долларов по итогам первого уик-энда. Особое внимание инвесторов привлекает успех фильма в Китае, где он установил исторический рекорд для голливудского кино. Об этом сообщает Deadline.

Мировые сборы составили 233 млн долларов, из которых 135,3 млн пришлось на международные рынки. Однако главной сенсацией стал китайский прокат.

В субботу фильм заработал в Китае колоссальные 104 млн долларов (737 млн юаней). Этот показатель является знаковым по нескольким причинам:

Это лучший старт для любого американского фильма в Китае с 2021 года.

В пересчете на местную валюту, субботние сборы превысили показатель блокбастера «Мстители: Финал», установив новый рекорд дневных сборов для голливудских фильмов на этом рынке.

По сравнению с пятницей, касса выросла на 160%.

Аналитическая платформа Maoyan уже повысила прогноз общих сборов мультфильма в Китае до 450 млн долларов (3,2 млрд юаней).