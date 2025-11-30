Анимационный блокбастер компании Disney «Зоотрополис 2» (Zootopia 2) демонстрирует феноменальные финансовые показатели, значительно превышая ожидания аналитиков. Лента уверенно движется к глобальному дебюту на уровне более 525 миллионов долларов по итогам первого уик-энда. Особое внимание инвесторов привлекает успех фильма в Китае, где он установил исторический рекорд для голливудского кино. Об этом сообщает Deadline.
«Зоотрополис 2» идет на рекорд в $525 млн: Disney пробивает китайский рынок и обгоняет «Мстителей»
Мировые сборы составили 233 млн долларов, из которых 135,3 млн пришлось на международные рынки. Однако главной сенсацией стал китайский прокат.
В субботу фильм заработал в Китае колоссальные 104 млн долларов (737 млн юаней). Этот показатель является знаковым по нескольким причинам:
- Это лучший старт для любого американского фильма в Китае с 2021 года.
- В пересчете на местную валюту, субботние сборы превысили показатель блокбастера «Мстители: Финал», установив новый рекорд дневных сборов для голливудских фильмов на этом рынке.
По сравнению с пятницей, касса выросла на 160%.
Аналитическая платформа Maoyan уже повысила прогноз общих сборов мультфильма в Китае до 450 млн долларов (3,2 млрд юаней).
Источник: Минфин
