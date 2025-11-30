Бегство капитала из Лондона: еще один финансист покидает Великобританию перед повышением налогов

Великобритания продолжает терять влиятельных финансистов на фоне изменений в налоговой политике нового лейбористского правительства. Джеймс Броклбенк, сопредседатель глобального исполнительного комитета гиганта прямых инвестиций Advent International, решил сменить место жительства, переехав из Лондона в Люксембург. Об этом стало известно всего за два дня до презентации нового бюджета страны, который предусматривает усиление фискального давления на состоятельных лиц. Об этом сообщает Financial Times.

Тенденция на выезд миллионеров

Броклбенк, который отвечает за европейское направление Advent и известен громкой сделкой по покупке британского оборонного поставщика Cobham в 2019 году, присоединился к когорте известных инвесторов, покидающих Туманный Альбион.

Ранее из-за неблагоприятных изменений в налоговом кодексе из страны выехали:

Ник Сторонский, соучредитель финтех-компании Revolut;

Лакшми Миттал, стальной магнат-миллиардер;

Нассеф Савирис, египетский промышленник;

Бертран Кост, руководитель семейного офиса нефтяной династии Шлюмберже.

Официальная позиция и реальные мотивы

В своем внутреннем письме к сотрудникам Броклбенк объяснил переезд стратегическими целями компании, избегая прямых упоминаний о налогах.

«Я перенесу свой центр тяжести в континентальную Европу, и мое внимание будет сосредоточено на оказании усиленной практической поддержки нашим местным командам во всем регионе, а также в Великобритании», — отметил он в обращении.

Он также добавил, что Люксембург стал «естественным выбором» из-за своего расположения в сердце Европы и важности для структурирования фондов Advent.

Налоговый удавка Рэйчел Ривз

Решение о переезде принято накануне объявления бюджета канцлером казначейства Рэйчел Ривз. Правительство пытается наполнить казну, повышая налоги, но это провоцирует отток капитала.