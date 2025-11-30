Великобритания продолжает терять влиятельных финансистов на фоне изменений в налоговой политике нового лейбористского правительства. Джеймс Броклбенк, сопредседатель глобального исполнительного комитета гиганта прямых инвестиций Advent International, решил сменить место жительства, переехав из Лондона в Люксембург. Об этом стало известно всего за два дня до презентации нового бюджета страны, который предусматривает усиление фискального давления на состоятельных лиц. Об этом сообщает Financial Times.
Бегство капитала из Лондона: еще один финансист покидает Великобританию перед повышением налогов
► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Тенденция на выезд миллионеров
Броклбенк, который отвечает за европейское направление Advent и известен громкой сделкой по покупке британского оборонного поставщика Cobham в 2019 году, присоединился к когорте известных инвесторов, покидающих Туманный Альбион.
Ранее из-за неблагоприятных изменений в налоговом кодексе из страны выехали:
- Ник Сторонский, соучредитель финтех-компании Revolut;
- Лакшми Миттал, стальной магнат-миллиардер;
- Нассеф Савирис, египетский промышленник;
- Бертран Кост, руководитель семейного офиса нефтяной династии Шлюмберже.
Официальная позиция и реальные мотивы
В своем внутреннем письме к сотрудникам Броклбенк объяснил переезд стратегическими целями компании, избегая прямых упоминаний о налогах.
«Я перенесу свой центр тяжести в континентальную Европу, и мое внимание будет сосредоточено на оказании усиленной практической поддержки нашим местным командам во всем регионе, а также в Великобритании», — отметил он в обращении.
Он также добавил, что Люксембург стал «естественным выбором» из-за своего расположения в сердце Европы и важности для структурирования фондов Advent.
Налоговый удавка Рэйчел Ривз
Решение о переезде принято накануне объявления бюджета канцлером казначейства Рэйчел Ривз. Правительство пытается наполнить казну, повышая налоги, но это провоцирует отток капитала.
Комментарии