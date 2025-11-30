Nasdaq форсирует запуск токенизированных акций

Одна из крупнейших фондовых бирж мира, американская Nasdaq, определила своим приоритетом получение разрешения от Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) на торговлю токенизированными версиями акций. Биржа настроена на активное сотрудничество с регулятором, чтобы как можно быстрее внедрить инновационный инструмент на рынок. Об этом сообщает Cointelegraph 30 ноября.

Диалог с SEC и скорость

Мэтт Саварезе, руководитель стратегии цифровых активов Nasdaq, подтвердил серьезность намерений биржи. Отвечая на вопрос, может ли SEC одобрить предложение еще в этом году, он отметил, что компания делает все возможное для ускорения процесса.

«Мы просто будем двигаться так быстро, как только сможем», — заявил Саварезе в интервью CNBC.

По его словам, сейчас биржа сосредоточена на анализе публичных комментариев и подготовке ответов на запросы регулятора.

Эволюция, а не революция

Предложение предусматривает разрешение инвесторам покупать и продавать токены акций — цифровые отображения долей в публичных компаниях — непосредственно на бирже. Саварезе подчеркнул, что цель биржи — не разрушить существующий порядок, а модернизировать его.

«Мы не стремимся перевернуть систему; мы хотим, чтобы все присоединились к этому процессу и сделали токенизацию более массовой. Мы хотим сделать это ответственным образом, во главе с инвесторами, в первую очередь по правилам самой SEC», — пояснил он.

Он также напомнил, что Nasdaq исторически является новатором, ведь именно эта биржа в свое время первой перевела рынки с бумажной торговли на электронные системы.

Мнения рынка: от эйфории до скепсиса

Тема токенизации активов стала одной из самых обсуждаемых в криптоиндустрии в этом году. Влад Тенев, CEO платформы Robinhood, еще в октябре прогнозировал, что токенизация «в конце концов съест всю финансовую систему». А Майк Новограц, глава Galaxy Digital, сообщил, что его компания стала первой фирмой из листинга Nasdaq, которая токенизировала свой капитал на блокчейне Solana.

Однако есть и скептики. Роб Хадик, партнер венчурной фирмы Dragonfly, считает, что хотя токенизированные акции принесут пользу традиционным рынкам, для криптоиндустрии эффект может быть неоднозначным. По его мнению, если для этого будут использоваться сети второго уровня (L2), это может создать «утечку» стоимости, которая не будет возвращаться в экосистему Ethereum или более широкий крипторынок, как на это надеются энтузиасты.

Что такое токенизированные акции

Токенизированная акция — это цифровой токен на блокчейне, стоимость которого привязана к стоимости реальной акции компании (например, Apple или Tesla).

