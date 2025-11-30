Multi от Минфин
30 ноября 2025, 12:21

Биткойн-ETF стали самым прибыльным продуктом BlackRock

Биржевые фонды (ETF), ориентированные на биткойн, стали главным источником дохода для финансового гиганта BlackRock, опередив сотни традиционных инвестиционных инструментов. Этот успех стал неожиданностью даже для руководства компании, которая управляет активами на сумму более 13 триллионов долларов. Об этом сообщает CoinDesk.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Феноменальный успех IBIT

Криштиану Кастро, директор по развитию бизнеса BlackRock в Бразилии, назвал результаты «большим сюрпризом». Это утверждение имеет вес, ведь в арсенале BlackRock насчитывается более 1400 различных ETF по всему миру.

Флагманский продукт компании — спотовый биткоин-ETF под тикером IBIT, запущенный в США в январе 2024 года, установил исторический рекорд. Ему понадобилось всего 341 день, чтобы аккумулировать активы на 70 миллиардов долларов. Ни один другой фонд в истории не рос такими темпами.

«Когда мы запускались, мы были оптимистами, но не ожидали такого масштаба», — признался Кастро на конференции в Сан-Паулу.

В целом объем средств в биткойн-фондах компании (включая американский IBIT и бразильский IBIT39) приближается к отметке в 100 миллиардов долларов.

Миллионы на комиссиях и контроль над рынком

Популярность фонда конвертируется в реальные доходы для компании. По оценкам, только IBIT по состоянию на октябрь 2025 года сгенерировал около 245 миллионов долларов ежегодных комиссионных сборов.

Влияние BlackRock на рынок криптовалют становится все более ощутимым:

  • Фонд IBIT сейчас удерживает более 3% от всего мирового предложения биткоина.
  • Сама компания BlackRock верит в свой продукт: ее внутренний фонд Strategic Income Opportunities Portfolio недавно увеличил свою долю в IBIT на 14%.

Кастро также прокомментировал отток средств из фондов во время колебаний цены, назвав это нормальным явлением. По его словам, розничные инвесторы склонны реагировать на падение цен, а ETF — это ликвидный инструмент, созданный именно для управления потоками капитала.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
