Кристин Лагард назвала текущие ставки ЕЦБ идеальными и предупредила о рисках со стороны США

Европейский центральный банк сейчас находится в комфортной позиции, а стоимость заимствований в еврозоне достигла оптимального уровня. Об этом заявила президент ЕЦБ Кристин Лагард в интервью словацкому телеканалу JOJ24, передает Bloomberg.

Ставки и инфляция: миссия выполнена?

Лагард выразила уверенность в правильности монетарной политики, проводимой банком в последнее время.

«Процентные ставки, на которых мы остановились на последних заседаниях, на мой взгляд, установлены правильно. Я продолжаю говорить, что мы находимся в хорошей позиции, учитывая инфляционный цикл, который нам удалось взять под контроль», — подчеркнула глава ЕЦБ.

Она отметила, что спектр рисков для инфляции сузился. Однако угроза роста цен не исчезла полностью. Главным фактором неопределенности Лагард назвала внешнюю политику США: если Вашингтон повысит тарифы или возникнут новые сбои в цепочках поставок, инфляционное давление может вернуться.

Экономика удивляет устойчивостью

Несмотря на опасения аналитиков, экономика еврозоны демонстрирует лучшие результаты, чем ожидалось.

Прогноз роста: В начале 2025 года ожидается рост на уровне 0,9%, который ускорится до 1,2% в сентябре.

Оптимистичный сценарий: Лагард не исключает, что к концу года показатели будут еще выше.

Что касается экономических трудностей Германии и бюджетных споров во Франции, президент ЕЦБ сохраняет «непоколебимый оптимизм», придерживаясь философии «стакана, который наполовину полон».

«В трансформирующемся мире необходимо действовать быстро, оставаться проницательным, но также сохранять оптимизм», — подытожила Лагард.

О каких ставках идет речь

На момент заявления (ноябрь 2025 года) ключевая ставка по депозитам ЕЦБ составляет 2,00%. Экономисты называют этот уровень близким к «нейтральному». Это такое состояние, когда стоимость денег уже не является «ограничивающей» (не душит экономику высокими процентами), но и не является чрезмерно «стимулирующей» (не разгоняет инфляцию дешевыми кредитами). Заявление Лагард о том, что ставки «установлены правильно», фактически является сигналом рынку: цикл снижения ставок, который длился в течение 2024−2025 годов, вероятно, берет паузу. Регулятор не планирует делать деньги еще дешевле в ближайшее время, если только экономика не начнет резко тормозить.