Правительство перекроило бюджет: деньги забирают у электронного надзора и отдают архивам и чиновникам

Кабинет Министров Украины внес точечные изменения в государственный бюджет на 2025 год, перераспределив расходы между различными программами. Основные изменения касаются финансирования Министерства юстиции, Нацкомиссии по ценным бумагам и Министерства экономики. Решение предусматривает переброску средств из одних статей в другие без увеличения общего дефицита бюджета. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram.

Минюст: меньше на «электронные браслеты», больше на архивы

Самое заметное изменение касается Министерства юстиции. Правительство решило сократить финансирование программы электронного контроля за осужденными и подозреваемыми.

В частности, 27 миллионов гривен забирают из инвестиционного проекта «Электронное средство контроля и надзора». Эти средства не исчезают, а перенаправляются на другую цель — обеспечение деятельности архивных учреждений.

Также правительство утвердило порядок использования средств для масштабной реконструкции центральных государственных архивов в Соломенском районе Киева. Проект предусматривает:

Строительство новых корпусов.

Возведение трансформаторной подстанции.

Строительство подземного хранилища с надстройкой читального зала.

Кадровые и технические расходы регуляторов

Кроме Минюста, изменения коснулись финансирования экономического блока и регулятора фондового рынка. В обоих случаях речь идет о переводе средств из категории «расходы потребления» (зарплаты, коммунальные услуги, текущие расходы) в категорию «расходы развития» (закупка оборудования, капитальный ремонт, модернизация).

НКЦБФР (Нацкомиссия по ценным бумагам): перераспределено 798,4 тыс. гривен в рамках программы управления в сфере фондового рынка.

Министерство экономики: перераспределено 2,66 млн гривен в рамках программы руководства в сфере экономики.

Фактически, эти ведомства получили разрешение потратить сэкономленные на текущем содержании средства на обновление своей материально-технической базы.