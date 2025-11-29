НБУ увеличил объемы валютных интервенций

Нацбанк увеличил валютные интервенции на этой неделе. Регулятор купил $1 млн и продал $963 млн в эквиваленте в течение 24−28 ноября. Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ .

Неделей ранее Нацбанк вообще не покупал валюту, а продажи составили $647 млн.

С начала года НБУ купил более $41 млн валюты и продал более $31 млрд.

Такая большая разница объясняется структурным дефицитом валюты на рынке, который сохраняется в условиях войны.

Спрос на иностранную валюту со стороны импортеров и населения существенно превышает предложение от экспортеров. Чтобы сбалансировать эту ситуацию и избежать резких скачков курса, Нацбанк регулярно выходит на рынок с продажей доллара, используя международные резервы.

Среди ключевых факторов роста объемов продажи валюты на этой неделе (почти $1 млрд) можно выделить: