Нацбанк увеличил валютные интервенции на этой неделе. Регулятор купил $1 млн и продал $963 млн в эквиваленте в течение 24−28 ноября. Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ.
НБУ увеличил объемы валютных интервенций
Неделей ранее Нацбанк вообще не покупал валюту, а продажи составили $647 млн.
С начала года НБУ купил более $41 млн валюты и продал более $31 млрд.
Такая большая разница объясняется структурным дефицитом валюты на рынке, который сохраняется в условиях войны.
Спрос на иностранную валюту со стороны импортеров и населения существенно превышает предложение от экспортеров. Чтобы сбалансировать эту ситуацию и избежать резких скачков курса, Нацбанк регулярно выходит на рынок с продажей доллара, используя международные резервы.
Среди ключевых факторов роста объемов продажи валюты на этой неделе (почти $1 млрд) можно выделить:
- Сезонный фактор: Традиционный для конца года рост бюджетных расходов, стимулирующий спрос на валюту.
- Активизация бизнеса: Увеличение закупок импортерами, в частности энергоносителей и товаров для подготовки к зиме.
- Политика управляемой гибкости: НБУ покрывает дефицит валюты, чтобы сохранить стабильность гривны и контроль над инфляцией.
Комментарии