Шоколад снова будет дорожать: Международной организации по какао назвала причину

Мировые цены на какао-бобы продемонстрировали стремительный рост, подскочив более чем на 8% во время пятничных торгов. Причиной такого ралли стало неожиданное решение Международной организации по какао (ICCO) существенно ухудшить прогноз по избытку сырья в текущем сезоне, что заставило трейдеров экстренно менять свои стратегии. Об этом сообщает Barchart.

Кардинальный пересмотр цифр

В четверг ICCO обнародовала свой ежеквартальный бюллетень, который стал холодным душем для рынка. Организация резко снизила оценку глобального профицита (избытка) какао на сезон 2024/2025:

Новый прогноз: профицит составит всего 49 000 тонн.

Предварительный прогноз: ожидался избыток в 142 000 тонн.

Также был пересмотрен общий прогноз производства: ожидается, что мир получит 4,698 млн тонн бобов вместо ранее прогнозируемых 4,84 млн тонн.

Эти новости мгновенно отразились на котировках: мартовские фьючерсы в Нью-Йорке закрылись ростом на 8,07%, а лондонские контракты прибавили в стоимости 4,34%.

Паника среди спекулянтов и слабый доллар

Скачок цен усилился техническими факторами. Хедж-фонды держали рекордную за четыре года количество ставок на падение цены (коротких позиций). Когда вышла новость о сокращении урожая, они были вынуждены массово выкупать контракты, чтобы зафиксировать убытки, что еще больше разогнало цену.

Дополнительную поддержку «быкам» (покупателям) оказал слабый доллар, который упал до полуторанедельного минимума. Поскольку сырье торгуется в долларах, его удешевление делает какао более доступным для иностранных покупателей. Также на рынок давит сокращение запасов в портах США до 8,5-месячного минимума.