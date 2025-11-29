Multi от Минфин
29 ноября 2025, 10:05

В Германии утвердили бюджет с гигантским долгом в $208 млрд, пока инфляция бьет рекорды

В пятницу Бундестаг принял государственный бюджет на 2026 год, который предусматривает привлечение более 180 миллиардов евро (около 208 миллиардов долларов) новых долгов для спасения стагнирующей экономики. В то же время страна получила тревожный макроэкономический сигнал: инфляция в ноябре неожиданно ускорилась до максимума за последние девять месяцев. Об этом сообщают Investing.com и Bloomberg.

В пятницу Бундестаг принял государственный бюджет на 2026 год, который предусматривает привлечение более 180 миллиардов евро (около 208 миллиардов долларов) новых долгов для спасения стагнирующей экономики.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Рекордные займы и помощь Украине

Утвержденный уровень заимствований является вторым по величине в новейшей истории Германии, уступая только показателям пандемического 2021 года (тогда было привлечено 215 млрд евро). Такой шаг является вынужденным: крупнейшая экономика Европы сокращается уже два года подряд, и правительство пытается «залить» кризис деньгами.

Ключевые параметры бюджета-2026:

  • Общие расходы: 524,5 млрд евро.
  • Инвестиции: С учетом специальных фондов общий объем инвестиций достигнет 126,7 млрд евро. Это на 10% больше, чем в 2025 году.
  • Оборона и Украина: Бюджет сохраняет значительные расходы на оборону и предусматривает увеличение помощи Украине на 3 млрд евро.

Как обойти «долговой тормоз»

Германия имеет строгие бюджетные правила, известные как «долговой тормоз», которые ограничивают государственные заимствования на уровне 0,35% от ВВП. Чтобы легально взять в долг 208 миллиардов долларов, правительство использовало специальные механизмы:

  • Специальный инфраструктурный фонд в размере 500 млрд евро.
  • Исключения из правил для расходов на оборону, утвержденные в марте.
  • Именно эти инструменты, которые формально выведены из-под действия «долгового тормоза», позволяют Берлину наращивать расходы.

Инфляционный сюрприз перед заседанием ЕЦБ

Пока правительство планирует расходы, цены в магазинах снова поползли вверх. В ноябре уровень инфляции в Германии вырос до 2,6% (по сравнению с 2,3% в октябре). Экономисты ожидали меньшего роста — до 2,4%.

Основными драйверами инфляции стали рост цен на топливо и подорожание туристических путевок. В то же время цены на продукты питания несколько сдерживали общий рост.

Эта статистика важна перед финальным заседанием Европейского центрального банка (ЕЦБ) в этом году, которое состоится через три недели. Хотя главный экономист ЕЦБ Филипп Лейн уверяет, что регулятор чувствует себя уверенно и не планирует резких изменений ставок, настроения потребителей ухудшаются. Ожидания немцев относительно инфляции на следующие 12 месяцев выросли до 2,8%.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
