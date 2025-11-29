Серебро пробило исторический максимум в $56: дефицит в Китае и фактор Трампа разгоняют цены

Цены на серебро установили новый рекорд, преодолев отметку в 56 долларов за унцию. Это ралли подогревается сочетанием критического дефицита физического металла и ожиданиями агрессивного снижения ставок в США. Рынки делают ставку на то, что новая администрация Белого дома вернет эру «дешевых денег».

«Китайский пылесос» и пустые склады

Одним из главных драйверов роста стала ситуация в Китае. Запасы серебра в Поднебесной упали до самого низкого уровня за последнее десятилетие. Причиной стал так называемый «supply squeeze» (сжатие предложения), который заставил трейдеров экстренно перебрасывать металл в Лондон — мировой центр торговли драгоценными металлами.

Статистика впечатляет: только в октябре экспорт серебра из Китая подскочил до исторического рекорда, превысив 660 тонн. Это свидетельствует о том, что физический спрос на металл настолько высок, что локальные рынки не справляются, вымывая запасы.

Фактор ФРС: рынок ждет «голубя»

Второй мощный фактор — ожидания относительно действий Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Рынок оценивает вероятность третьего снижения ставки уже в декабре в 85%.

До конца 2026 года инвесторы закладывают в цены еще три дополнительных снижения.

Оптимизм подогревается инсайдами из Вашингтона. Главным претендентом на пост следующего главы ФРС называют Кевина Хассетта, действующего директора Национального экономического совета. Хассетт известен своей приверженностью низким ставкам, что полностью соответствует видению президента Дональда Трампа. Его потенциальное назначение рынок воспринимает как сигнал к смягчению монетарной политики, что традиционно играет на руку драгоценным металлам.