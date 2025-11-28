Швейцария откладывает автоматический обмен налоговыми данными о криптовалютах до 2027 года

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

28 ноября 2025, 19:49 Читати українською

Швейцария откладывает автоматический обмен налоговыми данными о криптовалютах до 2027 года

Швейцария, известная своей лояльностью к финансовым инновациям, решила отложить практическое внедрение глобальных стандартов прозрачности для рынка виртуальных активов. Хотя законодательная база для контроля за криптокошельками заработает уже с начала нового года, реальная передача данных иностранным налоговым службам начнется не ранее 2027 года. Об этом сообщается на сайте правительства.

Швейцария, известная своей лояльностью к финансовым инновациям, решила отложить практическое внедрение глобальных стандартов прозрачности для рынка виртуальных активов.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Закон есть, обмена нет

Федеральный совет Швейцарии и Государственный секретариат по международным финансам сообщили, что новые правила, известные как CARF (Crypto-Asset Reporting Framework), будут имплементированы в национальное законодательство с 1 января. Эти нормы обязывают криптокомпании отчитываться об операциях своих клиентов.

Однако власти решили отложить фактический запуск механизма автоматического обмена этой информацией с другими странами минимум на год. Это означает, что в 2026 году швейцарские криптоактивы иностранцев все еще будут оставаться «невидимыми» для налоговиков их родных стран.

Почему возникла задержка

Причиной отсрочки стала остановка переговоров по определению списка стран-партнеров. Налоговый комитет швейцарского правительства приостановил дискуссии о том, с какими именно государствами Швейцария будет делиться конфиденциальными финансовыми данными. Пока этот список не будет утвержден парламентом, система не сможет функционировать на международном уровне.

В заявлении правительства также уточняется, что для местных криптокомпаний будут введены переходные положения, которые помогут им адаптироваться к новым требованиям отчетности без лишнего стресса.

Глобальный раскол: кто «за», а кто «против»

Система CARF была разработана Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в 2022 году как глобальное оружие против уклонения от уплаты налогов через криптовалюты. На сегодняшний день 75 стран, включая Швейцарию, обязались внедрить эти стандарты в течение ближайших двух-четырех лет.

Однако не все государства спешат открывать свои финансовые границы. В список стран, которые не подписали соглашение и остаются вне периметра обмена данными, вошли:

  • Аргентина
  • Сальвадор;
  • Вьетнам;
  • Индия.

Соединенные Штаты в настоящее время рассматривают возможность присоединения к инициативе. Белый дом изучает предложение Налоговой службы США (IRS), которая стремится усилить контроль за доходами американцев, полученными на зарубежных криптобиржах.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 2 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами