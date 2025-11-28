Швейцария откладывает автоматический обмен налоговыми данными о криптовалютах до 2027 года

Швейцария, известная своей лояльностью к финансовым инновациям, решила отложить практическое внедрение глобальных стандартов прозрачности для рынка виртуальных активов. Хотя законодательная база для контроля за криптокошельками заработает уже с начала нового года, реальная передача данных иностранным налоговым службам начнется не ранее 2027 года. Об этом сообщается на сайте правительства.

Закон есть, обмена нет

Федеральный совет Швейцарии и Государственный секретариат по международным финансам сообщили, что новые правила, известные как CARF (Crypto-Asset Reporting Framework), будут имплементированы в национальное законодательство с 1 января. Эти нормы обязывают криптокомпании отчитываться об операциях своих клиентов.

Однако власти решили отложить фактический запуск механизма автоматического обмена этой информацией с другими странами минимум на год. Это означает, что в 2026 году швейцарские криптоактивы иностранцев все еще будут оставаться «невидимыми» для налоговиков их родных стран.

Почему возникла задержка

Причиной отсрочки стала остановка переговоров по определению списка стран-партнеров. Налоговый комитет швейцарского правительства приостановил дискуссии о том, с какими именно государствами Швейцария будет делиться конфиденциальными финансовыми данными. Пока этот список не будет утвержден парламентом, система не сможет функционировать на международном уровне.

В заявлении правительства также уточняется, что для местных криптокомпаний будут введены переходные положения, которые помогут им адаптироваться к новым требованиям отчетности без лишнего стресса.

Глобальный раскол: кто «за», а кто «против»

Система CARF была разработана Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в 2022 году как глобальное оружие против уклонения от уплаты налогов через криптовалюты. На сегодняшний день 75 стран, включая Швейцарию, обязались внедрить эти стандарты в течение ближайших двух-четырех лет.

Однако не все государства спешат открывать свои финансовые границы. В список стран, которые не подписали соглашение и остаются вне периметра обмена данными, вошли:

Аргентина

Сальвадор;

Вьетнам;

Индия.

Соединенные Штаты в настоящее время рассматривают возможность присоединения к инициативе. Белый дом изучает предложение Налоговой службы США (IRS), которая стремится усилить контроль за доходами американцев, полученными на зарубежных криптобиржах.