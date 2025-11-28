Зеленский уволил Ермака

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

28 ноября 2025, 17:57 Читати українською

Зеленский уволил Ермака

Президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Андрея Ермака с должности главы Офиса президента. Это решение было принято после того, как утром силовики провели следственные действия в правительственном квартале и в доме чиновника.

Президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Андрея Ермака с должности главы Офиса президента.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Хронология событий: от обысков до отставки

Утро в правительственном квартале началось с резонансных событий. Детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) пришли с обысками к руководителю президентской канцелярии. Основанием для следственных действий стало постановление следственного судьи Высшего антикоррупционного суда (ВАКС).

Сам Андрей Ермак оперативно подтвердил факт визита правоохранителей в его жилище, отметив, что сотрудничает со следствием и предоставил полный доступ к помещению. По информации источников в антикоррупционных органах, о подозрении чиновнику на момент обысков не сообщали.

Развязка наступила вечером. В своем обращении Владимир Зеленский сообщил, что Андрей Ермак подал заявление об отставке, которое было удовлетворено. Глава государства анонсировал масштабную «перезагрузку» работы Офиса. Соответствующий указ уже обнародован на официальном сайте президента.

Реакция Запада: тест на зрелость сдан

Международные партнеры отреагировали на события мгновенно и, на удивление, положительно. В Европейской комиссии не выразили обеспокоенности политическим кризисом, а наоборот — увидели в этом признак оздоровления системы.

Пресс-секретарь Еврокомиссии Паула Пиньо во время брифинга в Брюсселе подчеркнула, что возможность проведения следственных действий в отношении чиновников такого высокого ранга свидетельствует о реальной независимости и эффективности украинской антикоррупционной инфраструктуры. Ее коллега Гийом Мерсье добавил, что нулевая терпимость к коррупции остается фундаментальным условием для вступления Украины в Евросоюз.

«Дело Энергоатома» и «пленки Миндича»

Хотя официально силовики не разглашают детали дела, источники связывают обыски с расследованием масштабных хищений в энергетическом секторе. По данным журналистов-расследователей, речь идет о деле о коррупционных схемах в госкомпании «Энергоатом», где фигурируют суммы убытков в размере около 100 миллионов долларов. Ранее в СМИ всплывали так называемые «пленки Миндича» — записи разговоров, на которых обсуждаются теневые потоки. Ключевой фигурой на записях является лицо с псевдонимом «Али-Баба», которое следствие идентифицирует как высокопоставленного чиновника из Офиса президента. Именно проверка причастности экс-главы ОП к координации этих процессов, вероятно, и стала причиной визита детективов.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

+
0
mac
mac
28 ноября 2025, 18:15
#
Свалит на заслуженную пенсию) заберут то что не по рангу накалядовал)
+
0
financialGenius
financialGenius
28 ноября 2025, 18:19
#
Интересно, а посольстве какой страны он поедет работать …
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают BatonUA, begood, mac, torn и 36 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами