Зеленский уволил Ермака

Президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Андрея Ермака с должности главы Офиса президента. Это решение было принято после того, как утром силовики провели следственные действия в правительственном квартале и в доме чиновника.

Хронология событий: от обысков до отставки

Утро в правительственном квартале началось с резонансных событий. Детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) пришли с обысками к руководителю президентской канцелярии. Основанием для следственных действий стало постановление следственного судьи Высшего антикоррупционного суда (ВАКС).

Сам Андрей Ермак оперативно подтвердил факт визита правоохранителей в его жилище, отметив, что сотрудничает со следствием и предоставил полный доступ к помещению. По информации источников в антикоррупционных органах, о подозрении чиновнику на момент обысков не сообщали.

Развязка наступила вечером. В своем обращении Владимир Зеленский сообщил, что Андрей Ермак подал заявление об отставке, которое было удовлетворено. Глава государства анонсировал масштабную «перезагрузку» работы Офиса. Соответствующий указ уже обнародован на официальном сайте президента.

Реакция Запада: тест на зрелость сдан

Международные партнеры отреагировали на события мгновенно и, на удивление, положительно. В Европейской комиссии не выразили обеспокоенности политическим кризисом, а наоборот — увидели в этом признак оздоровления системы.

Пресс-секретарь Еврокомиссии Паула Пиньо во время брифинга в Брюсселе подчеркнула, что возможность проведения следственных действий в отношении чиновников такого высокого ранга свидетельствует о реальной независимости и эффективности украинской антикоррупционной инфраструктуры. Ее коллега Гийом Мерсье добавил, что нулевая терпимость к коррупции остается фундаментальным условием для вступления Украины в Евросоюз.

«Дело Энергоатома» и «пленки Миндича»

Хотя официально силовики не разглашают детали дела, источники связывают обыски с расследованием масштабных хищений в энергетическом секторе. По данным журналистов-расследователей, речь идет о деле о коррупционных схемах в госкомпании «Энергоатом», где фигурируют суммы убытков в размере около 100 миллионов долларов. Ранее в СМИ всплывали так называемые «пленки Миндича» — записи разговоров, на которых обсуждаются теневые потоки. Ключевой фигурой на записях является лицо с псевдонимом «Али-Баба», которое следствие идентифицирует как высокопоставленного чиновника из Офиса президента. Именно проверка причастности экс-главы ОП к координации этих процессов, вероятно, и стала причиной визита детективов.