28 ноября 2025, 19:18

Акции Google бьют рекорды перекупленности

Акции технологического гиганта Alphabet (материнская компания Google) в последние месяцы демонстрируют настолько стремительный рост, что термин «технически перекупленные» уже не в полной мере описывает ситуацию. Некоторые индикаторы свидетельствуют о том, что акции достигли исторически аномальных уровней. Но означает ли это, что пришло время продавать? Эксперты успокаивают: «перекупленность» — это не приговор, а зачастую признак силы. Об этом сообщает MarketWatch 28 ноября.

Акции технологического гиганта Alphabet (материнская компания Google) в последние месяцы демонстрируют настолько стремительный рост, что термин «технически перекупленные» уже не в полной мере описывает ситуацию.

Историческая аномалия

Дэвид Моррисон, старший рыночный аналитик Trade Nation, использует индикатор MACD для оценки тренда. Его вывод однозначен:

«Глядя на ежедневные, еженедельные и ежемесячные MACD, Alphabet чрезвычайно перекуплен по отношению к истории. MACD никогда раньше не были такими высокими — даже близко».

Другой способ оценить «перегрев» — сравнить цену с 200-дневной скользящей средней (долгосрочный тренд). Во вторник акции Alphabet закрылись на 61,2% выше этой линии. Это самый высокий показатель с далекого 2005 года. Для сравнения: обычно акции торгуются лишь на 8,5% выше среднего значения.

Почему это не сигнал к продаже

На Уолл-стрит есть поговорка: «Перекупленный не значит конец». Моррисон объясняет, что такие высокие показатели свидетельствуют о том, что импульс роста является чрезвычайно мощным.

История подтверждает этот тезис. В 2005 году, когда наблюдалась похожая ситуация, акции не обвалились. В течение трех месяцев они топтались на месте (консолидация), а через полгода выросли еще на 38%.

С июля 2025 года акции Alphabet взлетели более чем на 72%, а индикатор RSI (индекс относительной силы) находился в зоне перекупленности (выше 70) в течение 47 торговых сессий из 92. Это говорит о том, что способность актива оставаться «горячим» так долго является признаком его фундаментальной силы, а не слабости.

Ярослав Голобородько
