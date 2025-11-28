Вдвое больше руководителей банков прогнозируют ухудшение финсектора в Украине — НБУ

Согласно результатам Опроса о системных рисках финансового сектора, проведенного Национальным банком Украины (НБУ) в ноябре 2025 года, финансовый сектор Украины остается устойчивым к значительным вызовам. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Однако оценка текущего состояния несколько ухудшилась по сравнению с предыдущим полугодием. Наиболее заметным изменением стал рост доли руководителей, ожидающих ухудшения состояния сектора в ближайшие шесть месяцев — доля пессимистов выросла вдвое с 15% в мае до 32% в ноябре.

Устойчивость сектора к значительным негативным событиям оценивается как средняя или высокая. Однако впервые с 2022 года отдельные респонденты высказали мнение об очень низкой устойчивости.

Главные источники рисков

Хотя война с россией прогнозируемо остается основным источником системных рисков, на второе место среди самых больших угроз заметно поднялся риск общего уровня коррупции.

Кроме того, в тройку основных рисков попал фактор деятельности правоохранительных органов и судебной системы.

Более 60% руководителей финансовых учреждений (в том числе 22 банка, 10 страховщиков и 2 инвестиционных компании) заявили, что их склонность к риску (риск-аппетит) за последние шесть месяцев не изменилась, тогда как четверть респондентов сообщила о его повышении.

Опрос

Опрос о системных рисках финансового сектора изучает восприятие крупнейшими банками и небанковскими финансовыми учреждениями текущих и потенциальных рисков для финансового сектора и проводится Национальным банком Украины дважды в год. Его результаты отражают оценку топ-менеджерами финансовых учреждений состояния финансового сектора за прошедшие шесть месяцев и ожидания на следующие полгода.

Опрос длился с 6 по 21 ноября 2025 года с участием руководителей 22 банков, 10 страховщиков и двух инвестиционных компаний. Итоговые результаты не оценивались по размеру банка/компании или их доли на рынке — все ответы равноценны.

«Представленные результаты основываются на полученных ответах респондентов и могут не совпадать с оценкой рисков финансовой системы, осуществленной Национальным банком Украины», — говорится в сообщении регулятора.