Выплата средств по программе «Национальный кэшбек» за сентябрь состоится 29−30 ноября. Государство перечислит 3,8 млн. украинцев суммарно свыше 598 миллионов гривен, накопленных за покупку отечественных товаров. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.
«Национальный кэшбек»: Стали известны даты выплат за сентябрь
Заместитель Министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Андрей Телюпа назвал эту сумму рекордной.
«Национальный кэшбек демонстрирует значительный спрос со стороны частных потребителей. Мы имеем 3,8 млн активных пользователей, сознательно выбирающих украинские товары, и почти 2 тысячи отечественных производителей, которые уже присоединились к программе», — отметил Телюпа.
График и расширение программы
Выплата за сентябрь производится с небольшой задержкой, вызванной потребностью перераспределения средств.
- Октябрь: Выплата ожидается во второй декаде декабря.
- Ноябрь: Планово — в конце декабря.
- Декабрь: Планово — в конце февраля 2026 года (далее ежемесячно в конце следующего месяца за предыдущий).
В Министерстве опровергли информацию о якобы сворачивании программы «Национальный кэшбек», подчеркнув, что она продолжит работать и в 2026 году.
Отмечается, что в сентябре украинцы приобрели товары местного производства, внесенные в программу, на сумму более 5,9 млрд грн. К «Национальному кэшбеку» присоединились новые компании, и общее количество участвующих производителей и продавцов возросло до более чем 1870.
Что дает программа
Программа возвращает покупателю 10% от стоимости товаров украинского производства (это около 400 тысяч позиций). Проверить товар можно с помощью сканера в приложении «Действие» или на сайте «Сделано в Украине».
Вырученные средства можно потратить на коммунальные и почтовые услуги, лекарства, книги и благотворительность. В скором времени пользователи смогут также тратить кэшбек на продукты питания украинского производства (кроме подакцизных товаров).
