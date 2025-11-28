«Национальный кэшбек»: Стали известны даты выплат за сентябрь

Выплата средств по программе «Национальный кэшбек» за сентябрь состоится 29−30 ноября. Государство перечислит 3,8 млн. украинцев суммарно свыше 598 миллионов гривен, накопленных за покупку отечественных товаров. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

Заместитель Министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Андрей Телюпа назвал эту сумму рекордной.

«Национальный кэшбек демонстрирует значительный спрос со стороны частных потребителей. Мы имеем 3,8 млн активных пользователей, сознательно выбирающих украинские товары, и почти 2 тысячи отечественных производителей, которые уже присоединились к программе», — отметил Телюпа.

График и расширение программы

Выплата за сентябрь производится с небольшой задержкой, вызванной потребностью перераспределения средств.

Октябрь: Выплата ожидается во второй декаде декабря.

Ноябрь: Планово — в конце декабря.

Декабрь: Планово — в конце февраля 2026 года (далее ежемесячно в конце следующего месяца за предыдущий).

В Министерстве опровергли информацию о якобы сворачивании программы «Национальный кэшбек», подчеркнув, что она продолжит работать и в 2026 году.

Отмечается, что в сентябре украинцы приобрели товары местного производства, внесенные в программу, на сумму более 5,9 млрд грн. К «Национальному кэшбеку» присоединились новые компании, и общее количество участвующих производителей и продавцов возросло до более чем 1870.

Что дает программа

Программа возвращает покупателю 10% от стоимости товаров украинского производства (это около 400 тысяч позиций). Проверить товар можно с помощью сканера в приложении «Действие» или на сайте «Сделано в Украине».

Вырученные средства можно потратить на коммунальные и почтовые услуги, лекарства, книги и благотворительность. В скором времени пользователи смогут также тратить кэшбек на продукты питания украинского производства (кроме подакцизных товаров).