НБУ установил курсы валют на первый день зимы: доллар подорожал на 7 копеек

Национальный банк Украины установил на 1 декабря 2025 года официальный курс гривны на уровне 42,2660 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем, НБУ повысил курс доллара на 7 копеек.

Официальные курсы

1 доллар США — 42,26 грн (42,19 грн по состоянию на 28 ноября);

1 евро — 48,89 грн (48,87 грн по состоянию на 28 ноября).

Напомним

На этой неделе, 26 ноября, официальный курс гривны достиг нового исторического максимума — 42,4015 грн/$.

