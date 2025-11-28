Apple возвращает звание мирового лидера по продажам смартфонов впервые за 14 лет

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

28 ноября 2025, 16:06 Читати українською

Apple возвращает звание мирового лидера по продажам смартфонов впервые за 14 лет

Гегемония Samsung на рынке смартфонов, которая казалась незыблемой более десятилетия, подходит к концу. Согласно новым данным аналитиков, Apple готовится перехватить пальму первенства уже в 2025 году. Ключевым драйвером этого исторического сдвига стал успех новой линейки iPhone 17, которая бьет рекорды продаж даже в условиях нестабильной экономики. Об этом сообщает Business Insider со ссылкой на отчет Counterpoint Research.

Гегемония Samsung на рынке смартфонов, которая казалась незыблемой более десятилетия, подходит к концу.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Смена короля: цифры и прогнозы

Отчет прогнозирует, что по итогам 2025 года Apple станет крупнейшим производителем смартфонов в мире. Это произойдет впервые с 2011 года — времени, когда рынок выглядел совсем иначе, а главными конкурентами еще были Nokia и BlackBerry.

Математика лидерства выглядит так:

  • Apple: ожидается продажа 243 миллионов устройств (рост на 3,3% по сравнению с конкурентом).
  • Samsung: прогнозируемые продажи на уровне 235 миллионов единиц.

В целом поставки iPhone в 2025 году вырастут на 10% по сравнению с предыдущим годом, что вдвое превышает темпы роста Samsung.

Феномен iPhone 17: успех вопреки трендам

Главным катализатором успеха стала серия iPhone 17. Статистика первых дней продаж впечатляет: новинку покупали на 14% активнее, чем предыдущую модель iPhone 16 за аналогичный период.

Этот спрос выглядит аномальным на фоне общего охлаждения рынка. Потребительская уверенность в США упала до самого низкого уровня с апреля (когда вступили в силу новые тарифы президента Трампа), а пользователи теперь обновляют свои смартфоны в среднем раз в 29 месяцев (девять лет назад этот показатель составлял 22 месяца).

Несмотря на то, что люди стали более экономными, Тим Кук ожидает, что последний квартал 2025 года станет лучшим в истории компании. В октябре Apple уже зафиксировала двузначный рост поставок на ключевых рынках — в США и Китае. Новый iPhone также возглавил рейтинги продаж в Германии и Великобритании.

Геополитическая оттепель

Важным фактором для инвесторов стало смягчение риторики в отношениях между Вашингтоном и Пекином. Торговая война и тарифы долгое время давили на акции Apple, поскольку Китай является критически важным как для производства, так и для сбыта продукции.

Однако недавнее заявление Дональда Трампа о том, что отношения США с Китаем являются «очень крепкими» (после разговора с Си Цзиньпином), успокоило рынки. На закрытии торгов в среду акции Apple торговались на уровне $277,55.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 2 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами