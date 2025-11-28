Apple возвращает звание мирового лидера по продажам смартфонов впервые за 14 лет

Гегемония Samsung на рынке смартфонов, которая казалась незыблемой более десятилетия, подходит к концу. Согласно новым данным аналитиков, Apple готовится перехватить пальму первенства уже в 2025 году. Ключевым драйвером этого исторического сдвига стал успех новой линейки iPhone 17, которая бьет рекорды продаж даже в условиях нестабильной экономики. Об этом сообщает Business Insider со ссылкой на отчет Counterpoint Research.

Смена короля: цифры и прогнозы

Отчет прогнозирует, что по итогам 2025 года Apple станет крупнейшим производителем смартфонов в мире. Это произойдет впервые с 2011 года — времени, когда рынок выглядел совсем иначе, а главными конкурентами еще были Nokia и BlackBerry.

Математика лидерства выглядит так:

Apple: ожидается продажа 243 миллионов устройств (рост на 3,3% по сравнению с конкурентом).

Samsung: прогнозируемые продажи на уровне 235 миллионов единиц.

В целом поставки iPhone в 2025 году вырастут на 10% по сравнению с предыдущим годом, что вдвое превышает темпы роста Samsung.

Феномен iPhone 17: успех вопреки трендам

Главным катализатором успеха стала серия iPhone 17. Статистика первых дней продаж впечатляет: новинку покупали на 14% активнее, чем предыдущую модель iPhone 16 за аналогичный период.

Этот спрос выглядит аномальным на фоне общего охлаждения рынка. Потребительская уверенность в США упала до самого низкого уровня с апреля (когда вступили в силу новые тарифы президента Трампа), а пользователи теперь обновляют свои смартфоны в среднем раз в 29 месяцев (девять лет назад этот показатель составлял 22 месяца).

Несмотря на то, что люди стали более экономными, Тим Кук ожидает, что последний квартал 2025 года станет лучшим в истории компании. В октябре Apple уже зафиксировала двузначный рост поставок на ключевых рынках — в США и Китае. Новый iPhone также возглавил рейтинги продаж в Германии и Великобритании.

Геополитическая оттепель

Важным фактором для инвесторов стало смягчение риторики в отношениях между Вашингтоном и Пекином. Торговая война и тарифы долгое время давили на акции Apple, поскольку Китай является критически важным как для производства, так и для сбыта продукции.

Однако недавнее заявление Дональда Трампа о том, что отношения США с Китаем являются «очень крепкими» (после разговора с Си Цзиньпином), успокоило рынки. На закрытии торгов в среду акции Apple торговались на уровне $277,55.