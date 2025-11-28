Multi от Минфин
28 ноября 2025, 15:21

В Китае предупреждают о «пузыре» на рынке гуманоидных роботов

Пекин выразил редкое для себя публичное беспокойство состоянием дел в одной из ключевых технологических отраслей. Национальная комиссия по развитию и реформам КНР (NDRC) — самый влиятельный орган экономического планирования страны — предупредила о высоком риске перегрева и образования «финансового пузыря» в индустрии человекоподобных роботов. Об этом сообщает Bloomberg.

Пекин выразил редкое для себя публичное беспокойство состоянием дел в одной из ключевых технологических отраслей.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Атака клонов: 150 компаний делают одно и то же

Главная претензия регулятора заключается в бесконтрольном размножении однотипных проектов. По данным комиссии, сейчас в Китае более 150 компаний занимаются разработкой гуманоидных роботов, создавая продукты, которые мало чем отличаются друг от друга.

Ли Чао, пресс-секретарь ведомства, заявила, что страна должна предотвратить «наводнение» низкокачественных разработок, которое может захлестнуть рынок и вытеснить реальные научные исследования и инновации.

«Передовые отрасли промышленности давно борются с проблемой балансирования между скоростью роста и риском возникновения пузырей — проблема, с которой сейчас сталкивается и сектор роботов-гуманоидов», — отметила Ли Чао.

Призрак прошлых ошибок

Беспокойство Пекина не беспочвенно. Китайская экономика уже переживала подобные сценарии, когда чрезмерные инвестиции приводили к краху целых секторов — от сервисов байкшеринга (проката велосипедов) до производства полупроводников. В тех случаях массовое банкротство мелких игроков приводило к огромным потерям капитала.

Интересно, что рынок воспринял предупреждение властей как сигнал к предстоящей «чистке» и консолидации отрасли, где выживут только самые сильные. На этом фоне акции лидера индустрии, компании UBTech Robotics, подскочили более чем на 4%.

От танцев на гала-концерте до стратегии Си Цзиньпина

Бум в этой сфере начался после того, как роботы-гуманоиды компании Unitree поразили зрителей своим танцем на новогоднем гала-концерте. Впоследствии правящая Компартия внесла эту индустрию в перечень шести новых драйверов экономического роста до 2030 года.

Ажиотаж подогревается и в социальных сетях, где вирусными становятся видео с роботами от стартапов AgiBot и Galbot, которые бегают марафоны, занимаются кикбоксингом и варят кофе. Это привело к тому, что индекс Solactive China Humanoid Robotics (отслеживает акции робототехнических компаний) вырос почти на 30% в этом году.

По прогнозам Citigroup, к 2050 году объем этого рынка может достичь фантастических 7 триллионов долларов. Однако до массового внедрения роботов в быт еще далеко.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
