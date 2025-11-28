Multi от Минфин
28 ноября 2025, 14:24 Читати українською

Биржа CME приостановила торги фьючерсами из-за перегрева серверов

Сокращенный торговый день в США, который традиционно приходится на «Черную пятницу», начался с масштабных технических проблем. Крупнейший в мире оператор рынка деривативов, группа CME Group, была вынуждена экстренно приостановить торговлю фьючерсами на ключевые индексы и сырьевые товары. Причиной коллапса стала неисправность системы охлаждения в центрах обработки данных. Об этом сообщает MarketWatch 28 ноября.

Сокращенный торговый день в США, который традиционно приходится на «Черную пятницу», начался с масштабных технических проблем.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Технический коллапс вместо торгов

Биржа официально подтвердила, что проблема возникла на стороне их партнера — провайдера дата-центров CyrusOne.

«Из-за проблем с охлаждением в центрах обработки данных CyrusOne наши рынки в настоящее время остановлены. Служба поддержки работает над решением проблемы в кратчайшие сроки и сообщит клиентам о деталях перед открытием, как только они станут известны», — говорится в заявлении CME.

Что именно «замерло»

Сбой парализовал обновление котировок на важнейшие мировые финансовые инструменты. Активность на рынках прекратилась еще с вечера четверга. Среди пострадавших активов:

  • Фьючерсы на индексы Dow Jones, S&P 500 и Nasdaq-100.
  • Фьючерсы на нефть и золото.
  • Валютная платформа EBS, которая также принадлежит CME.

Стоит отметить, что CME Group управляет не только одноименной биржей, но и Нью-Йоркской товарной биржей (NYMEX) и Чикагской торговой палатой (CBOT), что делает этот сбой критическим для глобальной финансовой системы.

Риски «тонкого рынка»

Инцидент произошел в специфический момент. После празднования Дня благодарения в четверг, пятничные торги на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) и Nasdaq имеют сокращенный график и завершаются в 13:00.

Обычно в этот день объемы торгов низкие, поскольку многие трейдеры берут выходные. Однако сочетание низкой ликвидности и технического сбоя создает опасную смесь: даже небольшие заявки в таких условиях могут вызвать резкие скачки цен (волатильность), когда система возобновит работу.

До момента сбоя американский рынок демонстрировал отличную динамику. Индексы Dow Jones и S&P 500 завершили среду ростом, показав лучшую неделю до Дня благодарения с 2012 года.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
