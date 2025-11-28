Экс-директор Tesla раскрыл секрет, как BYD и Маск снижают себестоимость автомобилей

Китайские производители электромобилей используют уникальную инженерную стратегию, которая позволяет им кардинально снижать затраты на производство. Этот подход настолько эффективен, что даже Tesla активно его перенимает. Об этом рассказал Джон Макнил, бывший президент Tesla по глобальным продажам, в интервью Business Insider.

Что известно

Макнил, который работал в Tesla с 2015 по 2018 год (в самый сложный период запуска Model 3). По его словам, Tesla постоянно разбирает автомобили конкурентов, чтобы понять их инженерные решения.

Одним из главных уроков, который американцы усвоили от китайских производителей, стало агрессивное повторное использование одних и тех же деталей в разных моделях. Это ярко видно на примере бестселлеров Model 3 и Model Y.

«Китайские инженеры действительно дисциплинированны в отношении повторного использования деталей под капотом, которые клиент не видит, и таким образом они экономят кучу денег», — отметил Макнил.

По данным самой Tesla, Model Y и Model 3 имеют около 75% общих комплектующих, что значительно упростило масштабирование производства.

Феномен BYD: одинаковые детали для всех машин

Макнил привел пример китайского автогиганта BYD, который вывел эту тактику на новый уровень. Во время недавнего разбора автомобиля BYD инженеры General Motors были впечатлены уровнем унификации.

«Если вы разберете все модели BYD — у них одинаковый мотор стеклоочистителя, одинаковый тепловой насос, одинаковые патрубки. Другими словами, там нет отдельной команды, которая разрабатывает конкретную модель и действует сама по себе», — пояснил эксперт.

Макнил назвал этот подход «суперумным», ведь такие компоненты, как двигатель стеклоочистителей, никак не влияют на опыт водителя, но их унификация экономит миллиарды.

В то же время традиционные автопроизводители часто грешат излишней сложностью. По словам Макнила, Toyota использует совершенно разные тепловые насосы и механизмы сидений для каждой модели: «Внутренности Corolla почти полностью отличаются от Camry».