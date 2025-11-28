Multi от Минфин
28 ноября 2025, 13:21

ЕС дал «зеленый свет» первой блокчейн-платформе для торговли акциями на базе Avalanche

Компания Securitize получила полное разрешение от испанского регулятора CNMV на запуск первой в Европейском Союзе торговой и расчетной системы, работающей на базе блокчейна. Технологической основой для этого амбициозного проекта выбран блокчейн Avalanche, а первые операции запланированы на начало 2026 года. Об этом сообщает Cryptonews.

Компания Securitize получила полное разрешение от испанского регулятора CNMV на запуск первой в Европейском Союзе торговой и расчетной системы, работающей на базе блокчейна.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Мост между США и Европой

Это решение делает Securitize уникальным игроком на мировой арене. Отныне это единственная компания в мире, которая имеет лицензии на управление инфраструктурой цифровых ценных бумаг одновременно в Соединенных Штатах и Европейском Союзе. Фактически, создается прямой мост между двумя крупнейшими рынками капитала планеты.

Путь к этому разрешению длился четыре года и требовал согласования с ключевыми финансовыми институтами, включая Банк Испании и Европейский центральный банк.

«Токенизация мира означает устранение границ, которые исторически фрагментировали мировые рынки капитала. Статус единственной фирмы, имеющей лицензию на управление регулируемой инфраструктурой цифровых ценных бумаг как в США, так и в ЕС, ставит нас в уникальное положение для соединения эмитентов и инвесторов на двух крупнейших финансовых рынках мира», — заявил генеральный директор Securitize Карлос Доминго.

Что меняется: единая платформа для всего ЕС

Новая система будет работать в рамках пилотного режима ЕС для технологии распределенного реестра (DLT Pilot Regime). Это своеобразная «регуляторная песочница», которая позволяет тестировать новейшие технологии на реальных финансовых рынках.

Ключевая инновация заключается в объединении двух функций, которые в традиционных финансах обычно разделены:

  • Торговая площадка (где покупают и продают).
  • Депозитарий (где учитывают права собственности и проводят расчеты).

Теперь это будет единая цифровая платформа. Лицензия, полученная в Испании, действует на территории всех 27 стран-членов ЕС, включая Германию, Францию и Италию. Это позволит токенизированным акциям и облигациям свободно торговаться по всей Европе.

Почему выбрали Avalanche

Выбор блокчейна Avalanche (AVAX) обусловлен его техническими характеристиками, которые критически важны для институциональных инвесторов: мгновенное завершение транзакций и соответствие требованиям комплаенса. Ранее такие гиганты, как J.P. Morgan, KKR и Apollo, уже использовали эту сеть для запуска своих токенизированных фондов.

Рынок мгновенно отреагировал на новость: токен AVAX подскочил на 6,74% до $14,95.

Мониторинг обменников. Выбирайте выгодные курсы и надежные сервисы для обмена криптовалюты с Minfin.com.ua

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
