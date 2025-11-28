Multi от Минфин
28 ноября 2025, 12:54 Читати українською

В Еврокомиссии призывают G7 ускорить выделение кредита на $50 миллиардов для Украины

Европейская Комиссия призывает страны «Большой семерки» (G7) ускорить выплаты кредита на сумму $50 миллиардов для Украины, чтобы предотвратить острый финансовый дефицит Киева в начале следующего года. Об этом заявил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис в интервью Euractiv.

Он отметил, что союзники должны перенести выплаты своей доли кредита G7, согласованного в июне прошлого года, на начало 2026 года.

«Мы ведем переговоры с другими международными донорами, чтобы выяснить, могут ли они оказать поддержку уже в начале года», — сказал Домбровскис. Он уточнил, что речь идет о США, Канаде, Японии и Великобритании.

По оценкам, Украине грозит бюджетный дефицит в $12 миллиардов (10 миллиардов евро) уже в первом квартале следующего года.

«Застрявший» кредит G7

ЕС уже выплатил свою долю кредита G7, которая составляет 18,1 млрд. евро. Однако около 14 млрд евро из общего пакета, которые должны поступить от США, Канады, Японии и Великобритании, еще не были выплачены.

Препятствия на пути «репарационного кредита»

Призыв Домбровскиса прозвучал на фоне борьбы ЕС за согласование отдельного, значительно большего «репарационного кредита» на сумму 185 млрд евро, предусматривающий использование средств, полученных от замороженных суверенных активов россии, хранящихся в клиринговом центре Euroclear (Брюссель).

Позиция Бельгии: Усилия Е С столкнулись с серьезным препятствием со стороны Бельгии. Премьер-министр Барт Де Вевер резко раскритиковал план, требуя, чтобы:

  • Юридические и финансовые риски плана были распределены по всем странам ЕС.
  • Другие страны ЕС также использовали находящиеся под их юрисдикцией российские активы.

«На этом этапе… понятно, что Бельгия до сих пор не согласилась принять эту концепцию», — признал Домбровскис.

Поэтому ЕС может потребоваться отдельное «переходное» решение для временного покрытия финансового дефицита Украины до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение относительно «репарационного кредита».

«Нам нужно двигаться вперед, поскольку финансовые потребности Украины не только значительны, но и безотлагательны. Мы не можем бесконечно обсуждать наши варианты», — подытожил еврокомиссар.

Роман Мирончук
Kharakternyk
Kharakternyk
28 ноября 2025, 13:15
#
Єврокомісія все переживає, щоб війна, не дай Бог, не закінчилась.
