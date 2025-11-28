Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) принял решение о наложении штрафов на общую сумму 26 867 392 грн на три компании за антиконкурентные согласованные действия. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
АМКУ оштрафовал три компании почти на 27 миллионов за сговор на оборонных закупках
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Нарушения были совершены в ходе торгов, проводимых государственным предприятием Министерства обороны Украины «Государственный оператор тыла».
Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) установил, что антиконкурентные согласованные действия совершили следующие субъекты хозяйствования:
- ООО «Колтрейн»
- ООО «Бизнеском ЛТД»
- ООО «Пролог Сервис»
Устранение конкуренции
Комитет доказал, что эти компании предварительно согласовали условия своего участия в закупках, проведенных государственным предприятием «Государственный оператор тыла» Министерства обороны. Такой сговор привел к устранению реальной конкуренции между ними и искажению результатов торгов.
Предметом закупок, которые были скомпрометированы сговором, были:
- Чехлы для фляг полевых
- Сумки-итоги боевые
Ожидаемая стоимость этих закупок превышала 150 миллионов гривен.
Комментарии