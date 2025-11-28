Финансовый прорыв Ватикана: Святой Престол впервые за долгое время вышел в плюс

Секретариат по экономике Святого Престола обнародовал консолидированную финансовую отчетность за 2024 год, которая зафиксировала неожиданный профицит бюджета. После существенного дефицита в предыдущем году, папская казна показала положительный баланс в размере 1,6 миллиона евро , что может свидетельствовать о начале финансового оздоровления города-государства. Об этом сообщает Vatican News.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Выход из долговой ямы

Нынешний результат является кардинальным поворотом по сравнению с 2023 годом, когда Святой Престол зафиксировал убытки (дефицит) в размере 51,2 миллиона евро.

Главным достижением стало сокращение операционного дефицита почти вдвое — с 83 млн евро до 44 млн евро. Этому способствовали два фактора:

Рост доходов: поступления увеличились на 79 млн евро. Основными драйверами стали пожертвования верующих и доходы от управления медицинскими учреждениями.

Контроль расходов: жесткая экономия позволила частично нивелировать влияние инфляции и роста расходов на персонал.

Удачные инвестиции и осторожный оптимизм

Важную роль в достижении профицита сыграла работа Инвестиционного комитета. Финансовый менеджмент принес Ватикану 46 миллионов евро прибыли (за счет реализации активов и капитальных доходов), что превысило показатели 2023 года и помогло перекрыть операционные дыры.

Однако в Секретариате по экономике призывают не впадать в эйфорию. Там отмечают, что положительный результат в значительной степени обусловлен разовыми факторами — продажей некоторых долгосрочных инвестиций. Без учета больниц чистый профицит составил бы 18,7 млн евро, но финансисты предупреждают: для подтверждения устойчивости тренда нужно время.

Куда Ватикан тратит деньги

Отчет раскрывает структуру расходов на Апостольскую миссию, общий бюджет которой составил 393,29 млн евро. Львиная доля средств (83%) распределяется между пятью приоритетными направлениями:

37% (146,4 млн евро) — поддержка местных церквей, находящихся в затруднительном положении или в зонах конфликтов.

14% — богослужения и евангелизация.

12% — коммуникация и распространение посланий Папы Римского.

10% — содержание Апостольских нунциатств (посольств Ватикана в мире).

10% — благотворительность.

Реформа Папы Франциска

Стоит отметить, что публикация столь подробных отчетов является результатом масштабной финансовой реформы, начатой Папой Франциском несколько лет назад. Ранее финансы Ватикана были одной из самых закрытых тем, что нередко приводило к коррупционным скандалам (самый громкий из них касался покупки элитной недвижимости в Лондоне по завышенной цене, что стоило церкви сотни миллионов евро убытков). В рамках реформы Папа лишил Государственный секретариат права самостоятельно распоряжаться средствами и передал все активы под управление APSA (Администрации имущества Святого Престола), а надзор поручил Секретариату по экономике. Создание профессионального Инвестиционного комитета, который упоминается в новости, также стало предохранителем от сомнительных сделок.