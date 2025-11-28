Жесткая монетарная политика регулятора принесла свои плоды: украинцы все активнее размещают средства на банковских счетах и инвестируют в государственные ценные бумаги. Главным драйвером этого процесса стало удержание учетной ставки на высоком уровне, что сделало гривневые инструменты реально доходными и способными перекрыть инфляцию. Об этом сообщает Национальный банк Украины.
НБУ объяснил, почему украинцы снова поверили в гривневые депозиты и облигации
► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Эффект высокой ставки
Еще в начале 2025 года Национальный банк повысил учетную ставку до 15,5% и с тех пор неизменно удерживает ее на этом уровне. Цель этого шага была прозрачной — защитить гривневые сбережения граждан от обесценивания.
Это решение стимулировало коммерческие банки повышать проценты по вкладам. Сейчас финучреждения предлагают вкладчикам следующие условия:
- Средняя доходность: 13−16% годовых.
- Чистый доход (после уплаты налогов): 10−12% годовых, в зависимости от срока вклада.
Конкурент депозитов: государственные облигации
Регулятор отмечает рост популярности альтернативного инструмента — ОВГЗ (Облигации внутреннего государственного займа). Граждане все чаще выбирают их из-за двух ключевых преимуществ:
- Более высокая доходность: ставки колеблются в пределах 12−18% годовых.
- Отсутствие налогов: в отличие от депозитов, доход от государственных облигаций не облагается налогом.
Математика выгоды: перекрывает ли доход инфляцию?
Главный вопрос для любого инвестора — сохранит ли он реальную стоимость денег. По оценкам НБУ и независимых аналитических центров, прогноз инфляции на 2026 год является оптимистичным:
- Аналитики ожидают инфляцию ниже 10%.
- Собственный прогноз НБУ — около 7%.
Поскольку доходность гривневых инструментов (10−18%) превышает прогнозируемую инфляцию (7−10%), украинцы получают так называемую положительную реальную ставку. То есть деньги не просто лежат, а приумножают свою покупательную способность. Именно этот фактор является причиной роста интереса к сбережениям в национальной валюте.
Как учетная ставка влияет на кошелек
Учетная ставка — это, простыми словами, стоимость денег в экономике. Когда НБУ устанавливает ее на высоком уровне (как сейчас), он делает деньги «дорогими».
- Последствия для кредитов: Брать кредиты становится дорого (бизнесу труднее развиваться, ипотека менее доступна).
- Последствия для депозитов: банки вынуждены поднимать ставки по вкладам, чтобы привлечь средства населения. Это классический механизм борьбы с инфляцией: люди меньше тратят (потому что кредиты дорогие) и больше экономят (потому что депозиты выгодные), что снижает спрос на товары и тормозит рост цен.
Комментарии - 4