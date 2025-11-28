НБУ объяснил, почему украинцы снова поверили в гривневые депозиты и облигации

Жесткая монетарная политика регулятора принесла свои плоды: украинцы все активнее размещают средства на банковских счетах и инвестируют в государственные ценные бумаги. Главным драйвером этого процесса стало удержание учетной ставки на высоком уровне, что сделало гривневые инструменты реально доходными и способными перекрыть инфляцию. Об этом сообщает Национальный банк Украины.

Эффект высокой ставки

Еще в начале 2025 года Национальный банк повысил учетную ставку до 15,5% и с тех пор неизменно удерживает ее на этом уровне. Цель этого шага была прозрачной — защитить гривневые сбережения граждан от обесценивания.

Это решение стимулировало коммерческие банки повышать проценты по вкладам. Сейчас финучреждения предлагают вкладчикам следующие условия:

Средняя доходность: 13−16% годовых.

Чистый доход (после уплаты налогов): 10−12% годовых, в зависимости от срока вклада.

Конкурент депозитов: государственные облигации

Регулятор отмечает рост популярности альтернативного инструмента — ОВГЗ (Облигации внутреннего государственного займа). Граждане все чаще выбирают их из-за двух ключевых преимуществ:

Более высокая доходность: ставки колеблются в пределах 12−18% годовых.

Отсутствие налогов: в отличие от депозитов, доход от государственных облигаций не облагается налогом.

Математика выгоды: перекрывает ли доход инфляцию?

Главный вопрос для любого инвестора — сохранит ли он реальную стоимость денег. По оценкам НБУ и независимых аналитических центров, прогноз инфляции на 2026 год является оптимистичным:

Аналитики ожидают инфляцию ниже 10%.

Собственный прогноз НБУ — около 7%.

Поскольку доходность гривневых инструментов (10−18%) превышает прогнозируемую инфляцию (7−10%), украинцы получают так называемую положительную реальную ставку. То есть деньги не просто лежат, а приумножают свою покупательную способность. Именно этот фактор является причиной роста интереса к сбережениям в национальной валюте.

Как учетная ставка влияет на кошелек

Учетная ставка — это, простыми словами, стоимость денег в экономике. Когда НБУ устанавливает ее на высоком уровне (как сейчас), он делает деньги «дорогими».