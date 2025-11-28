Multi от Минфин
українська
28 ноября 2025, 10:55

НБУ объяснил, почему украинцы снова поверили в гривневые депозиты и облигации

Жесткая монетарная политика регулятора принесла свои плоды: украинцы все активнее размещают средства на банковских счетах и инвестируют в государственные ценные бумаги. Главным драйвером этого процесса стало удержание учетной ставки на высоком уровне, что сделало гривневые инструменты реально доходными и способными перекрыть инфляцию. Об этом сообщает Национальный банк Украины.

Жесткая монетарная политика регулятора принесла свои плоды: украинцы все активнее размещают средства на банковских счетах и инвестируют в государственные ценные бумаги.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Эффект высокой ставки

Еще в начале 2025 года Национальный банк повысил учетную ставку до 15,5% и с тех пор неизменно удерживает ее на этом уровне. Цель этого шага была прозрачной — защитить гривневые сбережения граждан от обесценивания.

Это решение стимулировало коммерческие банки повышать проценты по вкладам. Сейчас финучреждения предлагают вкладчикам следующие условия:

  • Средняя доходность: 13−16% годовых.
  • Чистый доход (после уплаты налогов): 10−12% годовых, в зависимости от срока вклада.

Конкурент депозитов: государственные облигации

Регулятор отмечает рост популярности альтернативного инструмента — ОВГЗ (Облигации внутреннего государственного займа). Граждане все чаще выбирают их из-за двух ключевых преимуществ:

  • Более высокая доходность: ставки колеблются в пределах 12−18% годовых.
  • Отсутствие налогов: в отличие от депозитов, доход от государственных облигаций не облагается налогом.

Математика выгоды: перекрывает ли доход инфляцию?

Главный вопрос для любого инвестора — сохранит ли он реальную стоимость денег. По оценкам НБУ и независимых аналитических центров, прогноз инфляции на 2026 год является оптимистичным:

  • Аналитики ожидают инфляцию ниже 10%.
  • Собственный прогноз НБУ — около 7%.

Поскольку доходность гривневых инструментов (10−18%) превышает прогнозируемую инфляцию (7−10%), украинцы получают так называемую положительную реальную ставку. То есть деньги не просто лежат, а приумножают свою покупательную способность. Именно этот фактор является причиной роста интереса к сбережениям в национальной валюте.

Как учетная ставка влияет на кошелек

Учетная ставка — это, простыми словами, стоимость денег в экономике. Когда НБУ устанавливает ее на высоком уровне (как сейчас), он делает деньги «дорогими».

  • Последствия для кредитов: Брать кредиты становится дорого (бизнесу труднее развиваться, ипотека менее доступна).
  • Последствия для депозитов: банки вынуждены поднимать ставки по вкладам, чтобы привлечь средства населения. Это классический механизм борьбы с инфляцией: люди меньше тратят (потому что кредиты дорогие) и больше экономят (потому что депозиты выгодные), что снижает спрос на товары и тормозит рост цен.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 4

+
0
TAN72
TAN72
28 ноября 2025, 11:32
#
Сам себя не похвалишь…
+
0
Finjozik
Finjozik
28 ноября 2025, 13:06
#
Бо їнших варіантів немає…
+
+15
Kharakternyk
Kharakternyk
28 ноября 2025, 13:07
#
Чому бідні - бо дурні, чому дурні - бо бідні.
+
0
zephyr
zephyr
28 ноября 2025, 13:23
#
Эфект: выхода нет
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
