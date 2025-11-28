Все украинские АЭС почти восстановили полную мощность после российских атак — МАГАТЭ

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило о значительном возобновлении работы украинских атомных электростанций (АЭС) после недавних российских атак на энергосистему.

На трех действующих украинских АЭС — Хмельницкой, Ровенской и Южноукраинской — производство электроэнергии практически вернулось в норму.

«Почти все энергоблоки сейчас работают на полную мощность, и только один блок остается на пониженной мощности», — говорится в сообщении.

Кроме того, полностью восстановлены все высоковольтные линии электропередачи, потерянные во время последних атак на украинскую энергосеть.

Оценка повреждений в Чернобыле и ситуация на ЗАЭС

Параллельно МАГАТЭ продолжает работу на других объектах:

Чернобыльская АЭС (ЧАЭС): На этой неделе в ЧАЭС направлены дополнительные специалисты для проведения комплексной оценки безопасности поврежденного Нового безопасного конфайнмента (НБК) после удара беспилотника 14 февраля 2025 года. Цель миссии — оценить структурные повреждения и обсудить планы восстановления функциональности защитной арки.

Запорожская АЭС (ЗАЭС): Персонал МАГАТЭ продолжает обзоры объектов для мониторинга ядерной безопасности и защищенности, уделяя особое внимание ситуации с охлаждающей водой, которая остается одной из самых сложных проблем на станции.

МАГАТЭ также готовит шестую экспертную миссию для посещения критически важных электрических подстанций, чтобы оценить их повреждения и потенциальное влияние на работу АЭС.