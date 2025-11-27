Связь во время блэкаутов: общины обеспечат работу базовых станций

Кабинет Министров принял постановление, которое официально разрешает местным властям и коммунальным предприятиям приобщаться к поддержке мобильной связи в городах и селах. Новый механизм обеспечивает четкий алгоритм сотрудничества между общинами и мобильными операторами. Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

Цель — поддержать работу тысяч базовых станций, которые операторам физически сложно обслуживать одновременно при масштабных отключениях электроэнергии.

Три модели поддержания связи

Новый механизм позволяет общинам оказывать операторам логистическую поддержку по трем основным моделям:

Питание от коммунальных генераторов: Общины могут подключать базовые станции мобильных операторов к собственным коммунальным генераторам.

Обслуживание генераторов операторов: Предоставление персонала для заправки и запуска принадлежащих операторам генераторов в случае нехватки собственных бригад.

Размещение оборудования: Разрешение операторам размещать свои генераторы на коммунальных объектах без излишней бюрократии и передачи имущества.

«Операторы получат стабильную работу сети, а общины — стабильную связь и компенсацию всех расходов: горючее, ремонт, обслуживание», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что это сотрудничество классифицируется как услуга поддержки сетей, а не продажа электроэнергии. Благодаря этому коммунальным предприятиям не нужно получать специальные лицензии, а для обеспечения питания станций можно использовать горючее из материальных резервов общин.