НБУ установил курсы валют на пятницу: доллар подешевел на 10 копеек

Национальный банк Украины установил на 28 ноября 2025 года официальный курс гривны на уровне 42,1928 грн/$. Таким образом по сравнению с предыдущим банковским днем НБУ снизил курс доллара на 10 копеек.

Официальные курсы

1 доллар США — 42,19 грн (42,29 грн по состоянию на 27 ноября);

1 евро — 48,87 грн (48,94 грн по состоянию на 27 ноября).

Напомним

На этой неделе, 26 ноября, официальный курс гривны достиг нового исторического максимума — 42,4015 грн/$.

