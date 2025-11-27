Украина и Саудовская Аравия достигли принципиальной договоренности по созданию Совместного фонда прямых инвестиций (Saudi-Ukraine PE Fund) объемом $500 млн. Эта договоренность была достигнута во время визита украинской делегации в Эр-Рияд, где проходила 21 сессия Глобального промышленного саммита ООН по промышленному развитию (UNIDO GC21), сообщает Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.
Украина и Саудовская Аравия создадут общий инвестиционный фонд на $500 миллионов
► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Договоренность была достигнута на встрече украинской делегации с представителями Министерства инвестиций Саудовской Аравии.
Инвестиционное сотрудничество и дальнейшие шаги
Создание совместного инвестиционного фонда станет ключевым элементом углубления экономического сотрудничества между странами.
Кроме того, стороны договорились о:
- Совместный Инвестиционный Комитет: Создание специального комитета по координации совместных проектов.
- Флагманские проекты: Согласована финализация Плана приоритетных действий, предусматривающего запуск не менее двух флагманских инвестиционных проектов уже в 2026 году.
- Другие финансовые инструменты: Обсуждены также участие саудовской стороны в Фонде финансирования дефицита жизнеспособности (Viability Gap Fund) для поддержки проектов публично-частного партнерства в Украине.
- Бизнес-миссии: Согласован график обмена бизнес-миссиями в январе-феврале следующего года.
Активизация делового диалога
В рамках визита в Эр-Рияде состоялось первое заседание обновленного Совместного совета делового сотрудничества Украина — Саудовская Аравия. В мероприятии приняли участие более 50 ведущих саудовских компаний и лидеры стратегических отраслей Украины (агроссектор, энергетика, IT).
По итогам встречи украинский бизнес подписал с саудовскими коллегами 15 меморандумов о сотрудничестве.
Украинская делегация подчеркнула, что приоритетными каналами сотрудничества есть частные инвестиции, публично-частное партнерство и приватизация. Также было высказано предложение провести следующее заседание Совместной межправительственной комиссии в Эр-Рияде для запуска новых инициатив в сфере продовольственной безопасности, энергетики и логистики.
Комментарии