Нацбанк продает землю: на открытые торги выставлены 129 земельных участков

Национальный банк выставил на повторные открытые торги в электронной системе Прозорро. Продажи 129 земельных участков. Об этом говорится в сообщении регулятора.
Откуда земля в НБУ
Речь идет об активах, приобретенных НБУ в собственность в счет погашения задолженности по кредитам рефинансирования, предоставленным банкам Украины, а именно 129 единиц земельных участков, расположенных в Киевской области, имеющих такое целевое назначение: «под застройку» и «личное сельское хозяйство».
Планируемая дата проведения аукционов по всем земельным участкам — 23 декабря 2025 года.
Полный перечень земельных участков и ссылки на торги опубликованы на сайте Национального банка в разделе «Продажа активов» https://bank.gov.ua/ru/about/sale-assets .
