українська
27 ноября 2025, 15:11

ЕС откладывает обсуждение 20-го пакета санкций против рф до января — Politico

Европейский Союз не планирует начинать официальное обсуждение 20-го пакета санкций против России до конца 2025 года. По информации дипломатов, консультации по новым ограничениям, вероятно, начнутся только после новогодних праздников, примерно в январе. Об этом сообщает Politico.

ЕС откладывает обсуждение 20-го пакета санкций против рф до января
Фото: pixabay.com

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

«Это сейчас не является приоритетом», — сообщил один из европейских чиновников. По его словам, в настоящее время работа ограничивается неформальными дискуссиями в подготовительных органах, в частности, о потенциальных физических лицах и организациях для включения в санкционные списки.

Основной фокус нового пакета санкций

Ожидается, что центральной темой нового пакета санкций станет закрытие лазеек, позволяющих россии обходить действующие ограничения.

Новое расследование Европейского совета безопасности Украины (ESCU) выявило значительные пробелы в экспортном контроле, в частности, по натуральному каучуку. Этот материал критически важен для оборонной промышленности россии (шины для истребителей, носители ракет).

За 2024 год из ЕС в Россию было экспортировано около 2 000 тонн натурального каучука на сумму свыше $5,1 млн.

Руководитель ESCU Елена Юрченко отметила, что 20-й пакет санкций, вероятно, также будет сосредоточен на ограничении доходов россии от экспорта энергоресурсов, прежде всего путем дальнейшего укрощения «теневого флота» танкеров.

Юрченко подчеркнула, что хотя прямой экспорт товаров из ЕС сведен практически к нулю, реакция Брюсселя на посредников в третьих странах, которые помогают реэкспортировать товары двойного назначения, еще недостаточно решительна.

Параллельный процесс: Замороженные активы рф

Между тем, Еврокомиссия активизировала работу над планом использования замороженных российских активов на 140 миллиардов евро для предоставления «репарационного кредита» Украине.

После недель требований со стороны стран-членов Еврокомиссия заявила о готовности очень скоро подать официальное юридическое предложение. Ожидается, что проект может появиться до конца недели, а политическое одобрение плана должно состояться на саммите ЕС в декабре.

Тем не менее план вызывает беспокойство. Euroclear, главный хранитель активов, предупредил, что такой шаг может отпугнуть инвесторов и привести к росту стоимости обслуживания долга для европейских правительств.

Кроме того, Бельгия до сих пор остается среди стран, которые имеют значительные оговорки по этой инициативе.

Напомним

В октябре 2025 года Европейский Союз принял 19-й пакет санкций против россии. Он был направлен в частности на российский энергетический сектор, банки в третьих странах и криптопровайдеров.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
Kharakternyk
Kharakternyk
27 ноября 2025, 15:37
#
Ой, а шо сі стало? Хозяіна з-за океану дратує?
Незабаром побачимо, як ці лицеміри почнуть купувати газ та нафту у рф і взагалі торгувати по повній.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Новости по теме
Все новости
