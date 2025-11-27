Multi от Минфин
27 ноября 2025, 14:52

Аналитики UBS оценили риски пузырей на рынке недвижимости: какие города наиболее уязвимы

В мировом масштабе рынки недвижимости за последние несколько лет охлаждаются, а высокие ставки по ипотечным кредитам и недоступные цены влияют на спрос во многих городах. В каких городах самый высокий риск возникновения пузырей в мире показал visualcapitalist.

В мировом масштабе рынки недвижимости за последние несколько лет охлаждаются, а высокие ставки по ипотечным кредитам и недоступные цены влияют на спрос во многих городах.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Пузырь на рынке жилья

Однако, хотя риски возникновения пузырей на рынке жилья снизились на многих рынках, цены на жилье в таких популярных местах рынка недвижимости, как Майами и Токио, продолжают расти, увеличивая риск их возникновения.

Где рынки жилья выглядят наиболее перегретыми

Индекс пузырей недвижимости UBS оценивает рынки жилья по всему миру, используя ряд показателей, включая соотношение цены к доходу, соотношение цены к арендной плате, а также тенденции в ипотечном кредитовании и строительной деятельности.

Города классифицируются на три широкие категории на основе их индексного балла:

  • Риск образования пузыря: >1,5
  • Переоценено: от 0,5 до 1,5
  • Справедливая оценка: от -0,5 до 0,5

Ниже приведен полный рейтинг городов за 2025 год по индексу Bubble Index от UBS, а также ежегодное изменение реальных цен:

В большинстве городов индекс риска возникновения пузырей снизился с 2024 года, причем наибольшее падение наблюдалось в Торонто и Гонконге.

Однако риск возникновения пузыря вырос в Майами, которое занимает самый высокий рейтинг с индексным баллом 1,73, что поддерживается ростом цен на жилье. Токио и Цюрих превышают критический порог 1,5.

Между тем, несколько рынков недвижимости попадают в диапазон переоцененных, но остаются ниже зоны риска бума. К ним относится Мадрид, где наблюдался сильнейший рост реальных цен на жилье — на 13,6% с 2024 по 2025 год.

Дубай — еще один заметный город в переоцененной категории, цены на которые выросли более 11% в годовом исчислении. По данным UBS, средние реальные цены в Дубае выросли примерно на 50% за последние пять лет.

Однако в 2026 году цены могут снизиться после рекордного роста предложения.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Новости по теме
Все новости
