Укрпочта выпустила новую марку «Хлеб ценой жизни» (фото)

Укрпочта объявила о выпуске новой марки «Хлеб ценой жизни», которую посвятила марку украинским аграриям. Об этом сообщает пресс-служба компании.

На новой марке изображен образ известного фермера из Херсона — Александра Гордиенко, которому президент посмертно присвоил звание Героя Украины. Он вывез тысячи мин, сбил сотни дронов и ежедневно боролся за урожай. 5 сентября 2025 года враг забрал его жизнь.

Характеристики

Художница — Анастасия Бондарец

Тираж марки — 600 000

Дата выпуска (год) — 26.11.2025

Размер листа, мм — 134×100

Размер марки, мм — 52,2×25

Количество марок в листе — 6

Номинал каждой почтовой марки U

Где купить

Купить марку «Хлеб ценой жизни» можно в отделениях Укрпочты и Почтовом маркете онлайн.