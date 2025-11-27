Укрпочта объявила о выпуске новой марки «Хлеб ценой жизни», которую посвятила марку украинским аграриям. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Укрпочта выпустила новую марку «Хлеб ценой жизни» (фото)
На новой марке изображен образ известного фермера из Херсона — Александра Гордиенко, которому президент посмертно присвоил звание Героя Украины. Он вывез тысячи мин, сбил сотни дронов и ежедневно боролся за урожай. 5 сентября 2025 года враг забрал его жизнь.
Характеристики
- Художница — Анастасия Бондарец
- Тираж марки — 600 000
- Дата выпуска (год) — 26.11.2025
- Размер листа, мм — 134×100
- Размер марки, мм — 52,2×25
- Количество марок в листе — 6
- Номинал каждой почтовой марки U
Где купить
Купить марку «Хлеб ценой жизни» можно в отделениях Укрпочты и Почтовом маркете онлайн.
