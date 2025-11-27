Multi от Минфин
27 ноября 2025, 13:37

Доллар приближается к самому большому недельному падению за четыре месяца

В четверг, 27 ноября, доллар направлялся к своему крупнейшему недельному падению за четыре месяца. Это связано с сокращением торгов в канун Дня благодарения в США. Об этом сообщает Reuters.

В четверг, 27 ноября, доллар направлялся к своему крупнейшему недельному падению за четыре месяца.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Что с курсом доллара

Индекс доллара США вырос на 0,1% до 99,62, отступив от шестимесячного максимума, достигнутого неделю назад, и стремится к самому большому недельному падению с июля.

«Рынок в скором времени подумает о больших сделках на 2026 год, и я очень сомневаюсь, что „длинный доллар США“ будет одной из них», — отметил президент Spectra Markets Брент Доннелли.

Он добавил, что если экономический советник Белого дома Кевин Хассетт — сторонник снижения ставок — будет назначен следующим главой Федеральной резервной системы, это может стать отрицательным катализатором для доллара.

Читайте также: Каким будет курс доллара и евро в декабре в Украине: три возможных сценария

«Как только пройдет пятница, весь корпоративный и реальный спрос на доллар США будет удовлетворен», — резюмировал он.

Курсы валют

Как пишет издание, на азиатских торгах иена выросла на 0,2% до 156,11 за доллар на фоне смены тона со стороны представителей Банка Японии.

Евро упало на 0,05% до 1,1590 долларов, после того, как ранее в течение сессии достигло полуторанедельного максимума на уровне 1,1613 долларов.

Рынки также следят за переговорами о возможном мирном соглашении с Украиной, которое может поднять единую валюту.

Что с курсом в Украине

По словам финансового аналитика «Минфина», для гривны декабрь станет одним из самых сложных месяцев 2025 года. Слишком уж много факторов способны быстро и кардинально менять расклад на мировом и украинском валютных рынках.

Перспективы гривны в декабре этого года напрямую зависят от:

  • состояния доходной и расходной части бюджета, размера бюджетного дефицита и источников его покрытия, результатов переговоров с МВФ по новой программе кредитования, завершения расчетов бюджета с контрагентами по окончанию года;
  • размеров ЗВР, активности и тактики проведения интервенций Нацбанка по поддержанию курса гривны на межбанке, а также от ситуации с динамикой роста негативного сальдо торговли;
  • мирных переговоров по завершению войны в нашей стране;
  • активности населения и бизнеса при покупке и продажах валюты.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
