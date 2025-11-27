Multi от Минфин
27 ноября 2025, 16:37 Читати українською

Украинцы везут китайские электромобили на Кавказ и в Восточную Европу

Украинская логистическая компания UNI-LAMAN GROUP подписала эксклюзивное соглашение с Foshan Shengxin International Trading — одним из крупнейших китайских экспортеров электромобилей, работающим напрямую с заводами BYD, Geely, Zeekr, Xpeng, Li Auto и Seres и имеющим лицензию на экспорт китайских авто.

Украинская логистическая компания UNI-LAMAN GROUP подписала эксклюзивное соглашение с Foshan Shengxin International Trading — одним из крупнейших китайских экспортеров электромобилей, работающим напрямую с заводами BYD, Geely, Zeekr, Xpeng, Li Auto и Seres и имеющим лицензию на экспорт китайских авто.

По условиям договора UNI-LAMAN становится эксклюзивным логистическим оператором Shengxin для Украины, стран Кавказского региона, Молдовы и стран Восточной Европы.

Первые пилотные партии для Кавказа уже формируются на складах компании в Китае и пойдут по Транскаспийскому международному транспортному маршруту: до порта Актау, далее паромом до Баку, а затем автовозами до конечных дилеров. Весь путь — 25−35 дней вместо привычных 4−6 месяцев морем через Суэц.

Параллельно с Транскаспийским коридором UNI-LAMAN запускает второй маршрут специально для Восточной Европы (в первую очередь Украины и Польши): электромобили с заводов BYD, Zeekr и Seres грузятся на суда в портах Нинбо, Гуанчжоу и Шанхай, и направляются в польские порты Гдыня и Гданьск за 28−35 дней. Расформирование авто проходит на собственной таможенной автомобильной площадке в Гданьске, откуда авто развозятся по складам дилеров. Этот маршрут уже работает для обычных грузов и теперь адаптирован под EV — с минимальными задержками на таможне и для перевалок.

Почему это меняет рынок

  • Коридор в Восточную Европу, за счет наличия собственных таможенных площадок и других элементов логистической инфраструктуры, снижает конечную цену для потребителя, расширяет доступный ассортимент электрокаров и сокращает время от анонса новых авто в Китае до их появления в салонах в Украине.

  • Наличие собственных таможенных площадок для хранения авто в Польше позволяет украинским дилерам не хранить большие партии сразу на территориях, уязвимых к военным рискам.

  • Маршрут на Кавказ не зависит от очередей в Красном море и европейских портах — график фиксирован, как у пассажирского поезда.

  • Удачная логистика равна минус 10−15% от конечной цены китайского авто. Сегодня доставка в страны Кавказа одного авто по традиционным морским маршрутам стоит €2000−3000. Новый коридор снижает ее до €800−1500 — разница сразу идет в карман покупателя.

Это соглашение повышает репутацию украинского бизнеса на годы вперед. Китайские производители заключают логистические контракты на 5−10 лет. То, что выбрали именно украинскую компанию, — это признание надежности и гибкости.

«Мы уже запускали собственные контейнерные поезда Китай-Одесса в 2022-м, когда половина мира остановилась. Сейчас делаем то же самое для электромобилей — только быстрее, дешевле и экологичнее», — говорит Геннадий Сорочинский, СЕО UNI-LAMAN GROUP.

Если пилотные партии подтвердят заявленные сроки и стоимость, к лету 2026 года только по этому коридору может проходить 2000−3000 электромобилей ежемесячно.

Это означает одно: пока многие говорят о кризисе, украинский бизнес тихо строит новые магистрали — и тянет за собой весь регион в сторону доступной зеленой мобильности.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 3

+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
27 ноября 2025, 17:01
#
Что-то я пропустил в жизни!
А что уже изменили условия сертификации для китайских авто в ЕС?
+
+15
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
27 ноября 2025, 17:28
#
Про ЄС тут ані слова.
+
+15
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
27 ноября 2025, 17:53
#
Ты, эксперт. читать умеешь??? Или только …поляпать языком???
… Розформування авто проходить на власному митному автомобільному майданчику у Гданську звідки авто розвозяться по складах дилерів. Цей маршрут вже працює для звичайних вантажів і тепер адаптований під EV — з мінімальними затримками на митниці та для перевалок…
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 6 незарегистрированных посетителей.
