українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
27 ноября 2025, 12:32

Украина и Британия договорились о производстве украинского дрона-перехватчика Octopus

Украина и Великобритания договорились о лицензионном производстве украинского дрона-перехватчика Octopus, предназначенного для уничтожения ударных БПЛА типа Shahed. Соответствующее соглашение было подписано делегациями министерств обороны обеих стран. Об этом сообщил министр обороны Денис Шмыгаль 27 ноября.

Украина и Великобритания договорились о лицензионном производстве украинского дрона-перехватчика Octopus, предназначенного для уничтожения ударных БПЛА типа Shahed.
Фото: телеграм-канал министра обороны Дениса Шмыгаля

Что известно о производстве

«Это исторический прецедент и следующий важный шаг, который позволит производить в Великобритании украинские перехватчики, доказавшие свою эффективность в борьбе с «шахедами», — заявил Шмыгаль.

Масштабы производства планируют нарастить до нескольких тысяч аппаратов ежемесячно.

Все изготовленные дроны будут передаваться Украине для укрепления противовоздушной обороны.

Шмыгаль поблагодарил Великобританию за поддержку и вклад в усиление украинской защиты.

Кто такой Octopus

Octopus — украинская разработка, созданная в сотрудничестве с Великобританией. В октябре британское Минобороны анонсировало планы поставлять тысячи таких дронов Украине ежемесячно.

Технологию уже передали трем первым производителям, а еще 11 компаний готовят мощности для выпуска.

По словам Шмыгаля, дрон прошел боевые испытания: эффективен ночью, под РЭБ и на низких высотах.

Напомним

Украина и Соединенные Штаты запустили совместное производство дронов-перехватчиков, способных сбивать беспилотники россии. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью Bloomberg.

Ранее стало известно, что Украина договорилась о совместном производстве дронов-перехватчиков с Великобританией.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
