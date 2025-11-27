Украина и Британия договорились о производстве украинского дрона-перехватчика Octopus

Украина и Великобритания договорились о лицензионном производстве украинского дрона-перехватчика Octopus, предназначенного для уничтожения ударных БПЛА типа Shahed. Соответствующее соглашение было подписано делегациями министерств обороны обеих стран. Об этом сообщил министр обороны Денис Шмыгаль 27 ноября.

Что известно о производстве

«Это исторический прецедент и следующий важный шаг, который позволит производить в Великобритании украинские перехватчики, доказавшие свою эффективность в борьбе с «шахедами», — заявил Шмыгаль.

Масштабы производства планируют нарастить до нескольких тысяч аппаратов ежемесячно.

Все изготовленные дроны будут передаваться Украине для укрепления противовоздушной обороны.

Шмыгаль поблагодарил Великобританию за поддержку и вклад в усиление украинской защиты.

Кто такой Octopus

Octopus — украинская разработка, созданная в сотрудничестве с Великобританией. В октябре британское Минобороны анонсировало планы поставлять тысячи таких дронов Украине ежемесячно.

Технологию уже передали трем первым производителям, а еще 11 компаний готовят мощности для выпуска.

По словам Шмыгаля, дрон прошел боевые испытания: эффективен ночью, под РЭБ и на низких высотах.

Напомним

Украина и Соединенные Штаты запустили совместное производство дронов-перехватчиков, способных сбивать беспилотники россии. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью Bloomberg.

Ранее стало известно, что Украина договорилась о совместном производстве дронов-перехватчиков с Великобританией.